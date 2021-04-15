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США объявили режим ЧС из-за угрозы со стороны России

США объявили режим ЧС из-за угрозы со стороны России

Президент США Джо Байден объявил о введении режима ЧС в связи с "вредоносными действиями" России

Об этом говорится в опубликованном 15 апреля Белым домом документе, передает Интерфакс-Украина.

"Я, президент США Джо Байден, считаю, что указанная вредоносная деятельность властей России, в частности, усилия по подрыву проведения свободных и честных выборов в США, представляют необычайную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономики США", - говорится в указе президента США.

"Поэтому я объявляю национальный режим ЧС, чтобы справиться с этой угрозой", - отмечается в нем.

В США введение подобных режимов ЧС позволяет президенту страны принимать дополнительные меры по решению той или иной проблемы. Отменить режим ЧС, если он посчитает это необходимым, может Конгресс.

В настоящее время в США действуют более 30 подобных режимов ЧС.

15 апреля власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
росія (14439) США (4977) надзвичайна ситуація (9)


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невериться чтото что отсталая страна бензокалонка может штаты до чс довести
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08.05.2021 00:50 Відповісти

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