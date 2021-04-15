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Новини
24 009 24

Рада ввела новые условия растаможки евроблях

Рада ввела новые условия растаможки евроблях

Верховная Рада приняла законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, устанавливающие льготный период для растаможки подержанных автомобилей, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4643-д во втором чтении проголосовали 235 народных депутатов, связанный с ним проект закона №4644-д поддержали 237 нардепов.

Как указано в пояснительной записке к документу, он разработан "с целью урегулирования вопроса таможенного оформления транспортных средств, обеспечения соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении данного вопроса".

В частности, изменениями в Налоговый кодекс предложено установить, что временно, в течение 180 дней со дня вступления их в силу, базой налогообложения налогом операций по ввозу на таможенную территорию Украины бывших в употреблении легковых автомобилей является сумма акцизного налога, которая рассчитывается по формуле, привязанной к объему двигателя и возрасту авто.

При этом ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, согласно которой действие этого льготного режима ограничено только транспортными средствами, с года выпуска которых прошло больше 5 лет. Кроме того, исключены из действия льготного режима транспортные средства для перевозки 10 человек i больше, а также мотоциклы. 

Например, для бензинового автомобиля возрастом от 5 до 9 лет и объемом двигателя 2000 куб. см ставка акцизного налога составит 500 евро. Рассчитанная по формуле максимальная ставка налога для дизельного автомобиля возрастом старше 15 лет и объемом двигателя 5000 куб. см составит 2750 евро.

При этом указанный временный режим не распространяется на транспортные средства, если они не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше или имеют происхождение из страны-оккупанта.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через один месяц со дня вступления в силу.

В свою очередь изменениями в Таможенный кодекс сроком на 180 дней при оформлении б/у автомобилей, ввезенных до 31 декабря 2020 года, их владельцы освобождаются от уплаты ввозной пошлины.

Кроме того, устанавливается временный упрощенный порядок оформления б/у автомобилей, ввезенных до 31 декабря 2020 года и находящихся на территории страны с нарушением правил режима временного ввоза или транзита при условии добровольной уплаты владельцем в госбюджет платежа в размере 500 необлагаемых налогом минимумов (8500 грн).

Если владелец такого авто не планирует его оформлять, он может на протяжении полугода вывезти его за границу, предварительно уплатив в госбюджет те же 8500 грн, что позволит избежать штрафов на такое нарушение.

Как сообщалось, в Украине уже вводились льготы для растаможки импортных б/у автомобилей.

По данным Государственной фискальной службы, в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, собственники оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто. Всего за указанный период в бюджет уплачено 13,5 млрд грн таможенных платежей.

Автор: 

авто (4177) акциз (283) ВР (2899) закон (1493) парламент (1965) євробляхи (101)


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Топ коментарі
+6
гавнитофон от зеленского для лохов
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15.04.2021 20:22 Відповісти
+4
любопытно, а где сейчас тот "евробляхер", который спалили свой б/у "ЛендРовер" для видосика?!.. как ты там, дятел?!))
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15.04.2021 22:08 Відповісти
+4
Тобто хитрожопі, які свідомо пішли на неуплату податків, тепер розтаможились за пільговою формулою. А люди, які чесно сплатили все, лОхи... Про які інвестиції можна говорити, коли навіть своїх же ж громадян держава ставить в різні умови на користь несумлінного. Я за доступну розтаможку. Але це потрібно робити для всіх і поступово - протягом мінімум 3-5 років. Щоб згладити коливання ціни на вторинці.
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16.04.2021 08:56 Відповісти
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гавнитофон от зеленского для лохов
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15.04.2021 20:22 Відповісти
любопытно, а где сейчас тот "евробляхер", который спалили свой б/у "ЛендРовер" для видосика?!.. как ты там, дятел?!))
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15.04.2021 22:08 Відповісти
Підсилено епілює голову і решту тіла!
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16.04.2021 10:41 Відповісти
Таку халяву ввели, щоб наповнити бюджет, потім ще на ТО добьють решта...
Правда під шумок нагнали дорогих рейнджів і мерсів, хто був в курсі закону, у нас в місті стало їх дуже багато за останні 3 тижня і всі на бляхах...
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16.04.2021 07:15 Відповісти
Як діло дійде до кап. ремонту двигуна - мало не буде. Будуть стояти ці бляхи по всім куткам.
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16.04.2021 08:34 Відповісти
Тобто хитрожопі, які свідомо пішли на неуплату податків, тепер розтаможились за пільговою формулою. А люди, які чесно сплатили все, лОхи... Про які інвестиції можна говорити, коли навіть своїх же ж громадян держава ставить в різні умови на користь несумлінного. Я за доступну розтаможку. Але це потрібно робити для всіх і поступово - протягом мінімум 3-5 років. Щоб згладити коливання ціни на вторинці.
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16.04.2021 08:56 Відповісти
приняли очередной закон под барыг кто дорогие корыта завез, обывателю как всегду куй)
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16.04.2021 08:56 Відповісти
Двно пора отменять понятие растаможки автомобилей,купил,пригнал, поставил на учет за 10 гривен и все.
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16.04.2021 10:31 Відповісти
А че токо растаможки? Отменить все! Ндс, налог на прибыль, соцстрах-все лесом! Заплатил 10 гривень и все, гуляешь!
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16.04.2021 11:55 Відповісти
Насчет НДС - так его 100% надо отменять. Вот, для примера, ты ввозишь автомобиль для себя и ты обязан платить НДС, причем НДС начисляется не только на стоимость авто, но и на пошлину. А теперь поясни, где здесь возникла добавленная стоимость с которой берут налог???
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16.04.2021 15:57 Відповісти
Если бы ты не прогуливал уроки, знал бы- НДС-это налог на потребление. И если ты не облагаешь налогом импорт, ты дотируешь импортера.
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16.04.2021 16:58 Відповісти
Чего??? Налог на потребление? Уважаемый, ты бы хоть чуточку почитал бы эконом теорию. Это налог на добавленную стоимость. При чем тут обложение импорта, если мы взяли конечный товар, для личного использования, машина, и где тут дотирование импортера? И поясни, как налог может быть наложен на пошлину?
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16.04.2021 19:21 Відповісти
Не буду заниматься народным просвещением бесплатно. Достаточно, что мне за это платят на работе. Честно- лень. Думай как хочешь.
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16.04.2021 21:26 Відповісти
Понятно, сдулся шарик))
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17.04.2021 16:49 Відповісти
правильно, и я тоже хочу товар бесплатно завозить. Почему я при заказе кухни оплачивал все эти таможенные пошлины и НДС на австрийский ламинированный ДСП? Пусть мне теперь вернут деньги!
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16.04.2021 13:34 Відповісти
Зачем тебе возвращать,если денег у тебя завались,люди на еде экономят,а у тебя кухня должна быть непременно из австрийского материала.
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16.04.2021 13:39 Відповісти
так и машины у нас есть проще, Славуточки, Жигули, дедовский Москвич бери и езди, **** ты ********** со иномаркой на евробляхе? Или деревенские телки в Славуте не дают?
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16.04.2021 13:46 Відповісти
Ты дуриком не прикидывайся,на жигулях пусть твоя семья ездит,Украина - это Европа,дерьмо для путинской засрашки.
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16.04.2021 13:49 Відповісти
в Европе налоги платят, так что давай не жмись. В конце концов это деньги на пенсии, дороги, больницы и оборону страны. Если тебе на это жалко уже даже 1000 евро несчастной, то ты видимо ватник или ********** какой то
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16.04.2021 13:57 Відповісти
В Австрии тоже платят,только никто там кухни из украинского дсп не собирает и законы не пишут идиоты на подсосе у мафиози типа ахметки и бени.
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16.04.2021 14:01 Відповісти
и там в Австрии можно купить иномарку в Украине, пригнать поставить на учет и все?
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16.04.2021 14:04 Відповісти
Ты меня спрашиваешь потому что не знаешь ответ или это такой хитрозадый способ оспаривать мои правдивые утверждения?
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16.04.2021 14:07 Відповісти
Зеля по крупицам собирает электоральную базу где только может, но боюсь ещ слишком поздно. И да, я писал тут не раз, и повторюсь, что все нормальные евробляхеры уже потаможились еще в первые отсрочки. Остались только абсолютно невменяемые нищеброды, которым все должны а они никому и ничего, как собственно и наш гарант. И 1000 евро для них уже тоже много. И когда сделают растаможку бесплатно, они будут возмущаться, почему им еще не доплачивают за их корч, ведь он требует вечных ремонтов и тюненха
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16.04.2021 13:31 Відповісти
Есть кто из бывших или действующих бляхеров? Подскажите,этот закон по фен шую или не то,за что Киев перекрывали?
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16.04.2021 17:28 Відповісти

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