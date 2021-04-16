Рада приняла закон, разрешающий отцам брать отпуск по уходу за ребенком

Верховная Рада намерена предоставить отцам возможность брать отпуск до двух недель при рождении ребенка.

Принятие соответствующего законопроекта №3695 во втором чтении и в целом поддержали 269 народных депутатов на внеочередном заседании парламента 15 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс о труде и закон "Об отпусках" новым видом отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается за счет работодателя.

В законопроекте оговаривается, что такой отпуск может предоставляться не только мужчине, находящемуся в браке с женщиной, родившей ребенка, но и отцу ребенка, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они проживают вместе.

Такой отпуск также может предоставляться бабушке, дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) воспитывает ребенка одна (один).

Законопроект также предоставляет равное право каждому из родителей ребенка брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Законопроект также закрепляет право родителей несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних лиц с инвалидностью с детства на дополнительный отпуск.