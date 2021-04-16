Кабмин обязал поставщиков медицинских масок предоставлять документы о соответствии ДСТУ

Кабинет министров Украины обязал поставщиков медицинских масок, респираторов FFP2 или FFP3, масок, неоснащенных сменными фильтрами, предоставлять документы о соответствии ДСТУ EN 14683: 2014 и/или EN 14683: 2005.

Соответствующее постановление Кабмина о внесении изменений в перечень товаров, необходимых для выполнения мер, направленных на борьбу с COVID-19, операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины и/или операции по поставке которых на таможенной территории Украины освобождаются от обложения НДС, обнародовано на сайте правительства, передает Интерфакс-Украина.

Кабмин также обязал предоставлять документы о соответствии ДСТУ EN 14126: 2008 и/или EN 14126: 2003. для поставок одноразовых изоляционных медицинских халатов и костюмов биозащиты.