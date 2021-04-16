В Украине за сутки зафиксировали 17 479 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 16 апреля в Украине зафиксировали 17 479 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 709 детей и 378 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 4 348 человек, умерло 438 пациентов, выздоровело – 12 054. При этом совершили 109 584 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 609), Харьковской (1 377), Львовской (1 365), Днепропетровской (1 332) и Одесской (1 315) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 921 244 человека, выздоровело – 1 465 820, летальных случаев зафиксировали 39 096, также провели 8 869 518 тестов.

В то же время министр сообщил, что с начала кампании вакцинации в Украине привились 432 817 человек, за прошедшие сутки – 13 520.

Днем ранее, 15 апреля, сообщали о 16 427 новых случаях заболевания, 14 апреля – о 14 553 случаях, 13 апреля – 11 680 случаях, 12 апреля сообщили о 7 856 случаях заболевания COVID-19.