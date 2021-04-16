СНБО поручило Кабмину подготовить изменения в закон о санкциях

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля был рассмотрен вопрос реализации санкционной политики.

Как сообщает пресс-служба СНБО, премьер-министр Денис Шмыгаль представил информацию о состоянии выполнения пункта 7 решения Совета от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

По результатам рассмотрения этого вопроса правительству поручили обеспечить подготовку и представление главе государства законопроекта о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине.