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Государственная зерновая корпорация получила 5,8 миллиарда убытков

Государственная зерновая корпорация получила 5,8 миллиарда убытков

По итогам 2020 года АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) получило чистые убытки на 5,8 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет об исполнении показателей годового отчета плана компании, сообщает проект "Марлин".

По результатам 2019 года корпорация получила убыток на сумму 1,54 млрд грн, а в 2018 – 1,49 млрд грн.

Общая сумма задолженности ГПЗКУ перед разными партнерами составляет 29,7 млрд грн.

Кроме того чистый доход корпорации за 2020 год от реализации продукции составил 7,1 млрд грн, что вдвое меньше, чем в 2019 году.

В ГПЗКУ отметили, что уменьшение показателей было обусловлено снижением объемов реализации товаров по коммерческой деятельности корпорации относительно плановых показателей.

К тому же, в 2020 году среднее количество работников составило 4 413, тогда как годом ранее в корпорации работал 4 541 человек. В ГПЗКУ это объяснили проведением оптимизации работников.

С ноября 2020 года на ГПЗКУ назначен временно исполняющим обязанности правления Андрей Власенко.

Как сообщалось, Минэкономики в конце октября сообщило об увольнении Власенко из "Укрликтрав" "на основании служебного расследования, информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном состоянии предприятия, а также в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей".

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

Автор: 

Джерело:  Марлин
збитки (1138) ДПЗКУ (183)


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Топ коментарі
+10
Значит, кто-то получил прибыль 5,8 миллиарда. Половину мыши съели, остальное сгнило, по документам, а по факту своим фирмам прокладкам продали за копейки, а те за валюту вальнули все за кордон по рыночной цене.
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16.04.2021 10:16 Відповісти
+7
Опять зеленые мыши сьели все зерно?
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16.04.2021 10:07 Відповісти
+7
Зерно - убыток, нефть - убыток, газ вообще убыток самый самый. Смешно.
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16.04.2021 11:07 Відповісти
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Опять зеленые мыши сьели все зерно?
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16.04.2021 10:07 Відповісти
это вислюк оманский "обеспечивает продовольственную безопасность".. омана, катара.. расеи...
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16.04.2021 16:31 Відповісти
Значит, кто-то получил прибыль 5,8 миллиарда. Половину мыши съели, остальное сгнило, по документам, а по факту своим фирмам прокладкам продали за копейки, а те за валюту вальнули все за кордон по рыночной цене.
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16.04.2021 10:16 Відповісти
5,8 это по нулям) Как минимум еще пол этой сумы добавляйте)
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16.04.2021 12:35 Відповісти
это все мыши
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16.04.2021 10:19 Відповісти
уже зиленые теперь
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16.04.2021 12:39 Відповісти
Поезжайте с обыском к директорам этой конторки,сразу станет понятно где прибыль,крышует сию госклоаку скорее всего сам гетьманович.
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16.04.2021 10:27 Відповісти
Надо посмотреть где живут и на чем ездят руководители "АО Корпорации" и тогда станет ясно кто в прибыли а кто в убытке.
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16.04.2021 10:49 Відповісти
Государственная зерновая корпорация за год получила 5,8 миллиарда убытков - Цензор.НЕТ 7613
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16.04.2021 11:06 Відповісти
***, если мыши сьели, то почему зеленским не закусили?
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16.04.2021 15:51 Відповісти
Зерно - убыток, нефть - убыток, газ вообще убыток самый самый. Смешно.
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16.04.2021 11:07 Відповісти
вчиться бути таким чесним як клоун!
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16.04.2021 14:41 Відповісти
Я так не смогу!
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16.04.2021 14:54 Відповісти
У нас только взятки приносят доход, всё остальное - убыток. Не дай бог побороть коррупцию, страна рухнет
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16.04.2021 11:28 Відповісти
Еще одна госкорпорация, вслед за "Укргаздобычей" и "Укрэнерго" получила убытки за прошлый год.
Пусти клоунов к рулю...
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16.04.2021 12:26 Відповісти
Сори, Укрзализныця, не Укргаздобыча.
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16.04.2021 12:51 Відповісти
Державна, це завжди збитки і поява нових мільйонерів з числа причетних до збитків.
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16.04.2021 12:55 Відповісти
Добре працює наліво
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16.04.2021 13:46 Відповісти
Слуги!!! Вони,такі,воровиті
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16.04.2021 13:49 Відповісти
А зачем существуют государственные компании которые из года в год стабильно приносят только убытки???
Значит это кому то надо.
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16.04.2021 13:49 Відповісти
Я які зп і премії у керівників цієї кантори?
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16.04.2021 14:03 Відповісти
якщо десь відбуло, то десь прибуло! Закон збереження грошової маси. Шукайте, хто вкрав товар-гроші....
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16.04.2021 15:17 Відповісти
Странно ,Юлька пропихнула туда в менеджмент своего человека для чего? Для того чтобы помогал кое-кому карман набивать ? Ну ясно не для того чтобы вывести из убытков компанию.А вы знаете какую зарплату поучает менеджмент компании? 200000 грн в месяц и это не один человек .Это при 5 млрд убытков.
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16.04.2021 16:01 Відповісти
Шмаркля гарантує продовольчу безпеку... всьому світу!
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16.04.2021 16:32 Відповісти

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