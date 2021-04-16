Государственная зерновая корпорация получила 5,8 миллиарда убытков

По итогам 2020 года АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) получило чистые убытки на 5,8 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет об исполнении показателей годового отчета плана компании, сообщает проект "Марлин".

По результатам 2019 года корпорация получила убыток на сумму 1,54 млрд грн, а в 2018 – 1,49 млрд грн.

Общая сумма задолженности ГПЗКУ перед разными партнерами составляет 29,7 млрд грн.

Кроме того чистый доход корпорации за 2020 год от реализации продукции составил 7,1 млрд грн, что вдвое меньше, чем в 2019 году.

В ГПЗКУ отметили, что уменьшение показателей было обусловлено снижением объемов реализации товаров по коммерческой деятельности корпорации относительно плановых показателей.

К тому же, в 2020 году среднее количество работников составило 4 413, тогда как годом ранее в корпорации работал 4 541 человек. В ГПЗКУ это объяснили проведением оптимизации работников.

С ноября 2020 года на ГПЗКУ назначен временно исполняющим обязанности правления Андрей Власенко.

Как сообщалось, Минэкономики в конце октября сообщило об увольнении Власенко из "Укрликтрав" "на основании служебного расследования, информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном состоянии предприятия, а также в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей".

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.