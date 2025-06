Украинская фондовая биржа допустила торговлю акциями шести американских компаний

С 15 апреля АО "Фондовая биржа ПФТС" допустила акции шести иностранных эмитентов, а именно Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.

Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Отмечается, что одна акция Microsoft стоит 7 509 грн, AMD – 2 302 грн, Visa – 6 470 грн, Tesla – 21 556 грн, Netflix – 15 822 грн, Facebook – 8 852 грн.

Кроме того, в бирже напомнили, что в списке ПФТС также пребывают ценные бумаги еще 8 иностранных эмитентов: Apple, Biz Finance, Blackrock Fund Advisers, Equity Residential, Ferrexpro, MHP, State Street Global Advisors Trust Company, US Department of the Treasury.