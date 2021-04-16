Dragon Capital Фиалы закрыл сделку по покупке банка Новинского

Группа компаний Dragon Capital и экс-глава "Альфа Банка" Иван Свитек закрыли сделку по покупке акций "Юнекс Банка" в соотношении 75,01% и 24,99% соответственно.

Об этом сообщают в пресс-службах Dragon Capital и Smart Holding.

"Dragon Capital и Иван Свитек заинтересованы в развитии "Юнекс Банк" и обладают необходимой экспертизой, чтобы вывести его на топовые позиции рейтингов лидеров банковского сектора Украины", – говорится в сообщении.

По словам главы Dragon Capital Томаша Фиала, стороны рассчитывают, что в течение следующих нескольких лет "Юнеск Банк" станет одним из лидеров по качеству обслуживания клиентов и внедрению новых инновационных продуктов.

"Мы стремимся максимально эффективно работать с инвестиционным портфелем. В данной сделке наилучшим образом сошлись наши интересы и интересы наших партеров. Мы благодарны Dragon Capital за слаженную совместную работу по подготовке и закрытию сделки. Уверен, что "Юнекс Банк" продолжит свое успешное развитие", – отметил генеральный директор Smart Holding Алексей Пертин.

В компании напомнили, что сторонами договора выступили от Smart Holding – компания Withine Investments LTD (Кипр), от Dragon Capital – Dragon Capital Investments Limited (Кипр), участвующая в сделке вместе с Иваном Свитеком. Сумма сделки не разглашается.

Smart Holding - одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины. Предприятия Smart Holding инвестируют в объекты сферы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, сельского хозяйства, энергетики, судостроения и недвижимости.

Withine Investments LTD (Кипр) владела 100% акций "Юнекс Банка". В свою очередь, 100% акций Withine Investments принадлежит Smart Investments (CY) LTD, собственником которой является Вадим Новинский.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.