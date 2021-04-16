ЕБРР выделит "Кернелу" Веревского кредит на $57 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит агрохолдингу "Кернел" $57 млн в синдицированной кредитной линии на общую сумму до $200 млн.

Средства агропроизводитель направит на обеспечение закупок, хранения, транспортировки и экспорта сельскохозяйственной продукции, передает Интерфакс-Украина.

"Новое финансирование поможет "Кернел Групп" начать новый сезон с достаточным оборотным капиталом для закупки зерновых и их подготовке к экспорту, используя в полной мере свою недавно расширенную инфраструктуру. Кредит также позволит компании продолжить и увеличить авансовые платежи сельскохозяйственным производителям, что особенно важно для обеспечения развития малых сельскохозяйственных предприятий в Украине", - сообщила в финучреждении.

По данным ЕБРР, синдицированное финансирование на общую сумму $200 млн организовано французским инвестбанком Natixis.

ЕБРР - крупнейший институциональный инвестор в Украине, взявший на себя обязательства по предоставлению €2 млрд для украинской экономики за последние 2 года. Его инвестиции сочетаются с поддержкой антикоррупционных изменений в законодательстве и политике, а также повышению эффективности управления на госпредприятиях, реализации структурных реформ и созданию более прозрачной бизнес-среды.

"Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,16%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".