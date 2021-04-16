Прокуратура проводит 85 обысков по делу уклонения от налогов

Прокуратура совместно с Государственной фискальной службой в рамках спецоперации "Детенизация" проводит 85 обысков в офисных и складских помещениях ряда субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По данным следствия указанные предприятия могут быть причастны к предоставлению услуг по конвертации средств, полученных в результате фиктивных финансово-хозяйственных операций с предприятиями реального сектора, деятельность которых нанесла государственному бюджету ущерб в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

К обыскам привлечено более 200 правоохранителей. Мероприятия проводятся на основании постановлений суда на территории нескольких областей Украины и в Киеве в рамках расследования уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделки регистрационных документов предприятий.