Нацбанк спрогнозировал рост цен в ближайшие полгода

Инфляция начнет снижаться в четвертом квартале 2021 года и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года.

Об этом говорится в комментарии НБУ об уровне инфляции.

"Этому будут способствовать поступления на рынки нового урожая, исчерпания эффекта низкой базы сравнения и повышение учетной ставки Национальным банком", – отмечается в сообщении.

При этом Нацбанк констатирует, что в марте потребительская инфляция ускорилась до 8,5% в годовом измерении (с 7,5% в феврале), превысив январский прогноз НБУ.

В частности, темпы роста цен на обработанные продовольственные товары ускорились до 8,7% в годовом выражении, прежде всего из-за повышения мировых цен. Еще более стремительно росли цены на сырые продукты питания (на 11,8% г/г). Темпы роста административно регулируемых цен увеличились на 13%.

"В течение следующих месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным из эффекты переноса высоких мировых цен на продукты питания, подорожания энергоресурсов и роста потребительского спроса даже в условиях локдауна", – прогнозирует НБУ.

Как сообщалось, в начале апреля глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что ожидает перелома в динамике инфляции в августе-сентябре этого года.

Напомним, Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 7% до 8%, а прогноз роста реального ВВП – с 4,2% до 3,8%.

По данным Госстата, рост потребительских цен в марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорился до 1,7% с 1% в феврале и 1,3% по итогам января. В годовом измерении, по сравнению с мартом 2020 года, инфляция ускорилась до 8,5%.