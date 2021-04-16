Налоговая служба за месяц выписала штрафов АЗС на 83 миллиона

В марте Государственная налоговая служба провела 186 проверок автозаправочных станций, по результатам которых были выписаны штрафы на 83,4 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, также из незаконного оборота было изъято 237,3 тыс. литров топлива на общую сумму 5,3 млн грн.

По результатам проверок пресечена деятельность 10 АЗС и изъято 40 единиц оборудования на общую сумму 4,8 млн грн.

Отмечается, что основными нарушениями были торговля неучтенными подакцизными товарами, расчеты без применения регистраторов расчетных операций, продажа подакцизных товаров без лицензий. Также у нарушителей не было регистрации в Едином государственном реестре расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков. К тому же они хранили горючее в месте, на которое не получена лицензия на право хранения топлива для нужд собственного потребления или промышленной переработки.