Украина экспортировала 37 миллионов тонн зерновых

С начала 2020/2021 маркетингового года Украина экспортировала 37 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 15,1 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Об этом свидетельствуют данные Информационно-аналитического портала АПК Минэкономики Украины.

По состоянию на 16 апреля Украина отправила на экспорт 14,7 млн тонн пшеницы, 4,1 тонны ячменя, 17,5 млн тонн кукурузы, 100,2 тыс. тонн муки.

Отмечается, что в этом месяце было экспортировано 1,4 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Как сообщалось, по оперативным данным в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн, что примерно соответствует рекордному урожаю 2019 года.