АМКУ начал расследование против "Приватбанка" и "Ощадбанка" (обновлено)
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 15 апреля открыл дело против государственных "Приватбанка" и "Ощадбанка" по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуг эквайринга.
Как сообщает пресс-служба регулятора, в ходе исследования рынка эквайринговых услуг, в том числе в части установления размера ставки интерчендж, было обнаружено установление участниками рынка завышенной комиссии за услуги эквайринга.
В целом в течение 2018-2020 годов услуги эквайринга предоставляли около 30 банков, то есть отечественный рынок был потенциально конкурентным, отмечает АМКУ.
"Однако, именно "Приватбанк" и "Ощадбанк" имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Поэтому, крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков", – отмечается в сообщении.
По мнению Антимонопольного комитета, такое положение двух указанных банков имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) на рынке услуг эквайринга.
"Сейчас уже известно, что "Ощадбанк" и "Приватбанк" устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходов на интерчендж. То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги", – сообщает АМКУ.
В свою очередь в "Приватбанке" отрицают нарушения при установлении комисий, передает Интерфакс-Украина.
"Банк предоставляет услуги своим клиентам исключительно в рамках правового поля и нормативных требований, в том числе по стоимости своих услуг. Банк уверен в своей правовой позиции и принимает все необходимые меры для защиты своих прав и интересов", – сообщили в пресс-службе банка.
В пресс-службе "Ощадбанка" также отрицают нарушения законодательства при ценообразовании на эти и другие услуги банка.
В обеих банках добавили, что на сегодняшний день не получали никаких документов от АМКУ о начале рассмотрения дела по услугам эквайринга.
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Напомним, услуга эквайринга позволяет потребителям осуществлять безналичные расчеты за товары. При оплате покупателем стоимости товара с использованием электронных платежных средств, торговец предоставляет ему такую возможность путем осуществления оплаты через платежные терминалы, подключенные к платежной системе.
С этой целью торговцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайера. Условиями договора между банком-эквайером и торговцем предусмотрена уплата последним услуги эквайринга.
В свою очередь, банки-эквайры оплачивают банкам-эмитентам (выпускают платежные карточки) межбанковском комиссию - интерчендж, размер которой устанавливается международными платежными системами (для всех банков одинаков, но отличается для типа карты, вида деятельности торговца и т.д.). Всю сумму такой комиссии получает банк-эмитент.
Если банк-эмитент и банк-эквайер – один и тот же банк, при расчетах не проходит межбанковская операция, а поэтому не возникает оснований включать в тариф по эквайрингу комиссионное вознаграждение интерчендж.
Таким образом, "Приватбанк" и "Ощадбанк", владееющие крупнейшими сетями POS-терминалов для безналичной оплаты, устанавливали завышенные тарифы за услуги, которые осуществляются в пределах одного банковского учреждения.
Как сообщалось, "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Райффайзен банк Аваль" вместе занимают 87% рынка оплаты через POS-терминалы. Банки-собственники платежных терминалов получают наибольшую долю комиссии за проведение безналичных платежей (2-3% от суммы покупки).
Будь ласка, зачекайте...
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Просто мало кто знает, что за проводку картой магазин платит процент (комиссию), от сделки. Так что когда от вас старательно скрывают терминал, и приходится спрашивать, - "а картой рассчитаться можно", то вот это тот самый платёж будет платить магазин.
Вот этот платёж "не конкурентный", суда и расследования не было, поэтому кавычки.
Ну а зрада или перемога, пока что сказать трудно, время покажет. Нужно дорасследовать так сказать.
З чого це слідує ?
А кошмарить "гос" банки, потому как наши супермаркеты, которые по сути "сообщество ФОП" под одной крышей, и которые "типа" ***** теряют на эквайринге, и вообще нищие какие... И если-бы это отбивалось на нас, покупателе, тож нихуя, у них все по "рыночному".
Ну, ребятя... идите нах.