АМКУ начал расследование против "Приватбанка" и "Ощадбанка" (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 15 апреля открыл дело против государственных "Приватбанка" и "Ощадбанка" по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуг эквайринга.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в ходе исследования рынка эквайринговых услуг, в том числе в части установления размера ставки интерчендж, было обнаружено установление участниками рынка завышенной комиссии за услуги эквайринга.

В целом в течение 2018-2020 годов услуги эквайринга предоставляли около 30 банков, то есть отечественный рынок был потенциально конкурентным, отмечает АМКУ.

"Однако, именно "Приватбанк" и "Ощадбанк" имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Поэтому, крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков", – отмечается в сообщении.

По мнению Антимонопольного комитета, такое положение двух указанных банков имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) на рынке услуг эквайринга.

"Сейчас уже известно, что "Ощадбанк" и "Приватбанк" устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходов на интерчендж. То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги", – сообщает АМКУ.

В свою очередь в "Приватбанке" отрицают нарушения при установлении комисий, передает Интерфакс-Украина.

"Банк предоставляет услуги своим клиентам исключительно в рамках правового поля и нормативных требований, в том числе по стоимости своих услуг. Банк уверен в своей правовой позиции и принимает все необходимые меры для защиты своих прав и интересов", – сообщили в пресс-службе банка.

В пресс-службе "Ощадбанка" также отрицают нарушения законодательства при ценообразовании на эти и другие услуги банка.

В обеих банках добавили, что на сегодняшний день не получали никаких документов от АМКУ о начале рассмотрения дела по услугам эквайринга.

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Напомним, услуга эквайринга позволяет потребителям осуществлять безналичные расчеты за товары. При оплате покупателем стоимости товара с использованием электронных платежных средств, торговец предоставляет ему такую ​​возможность путем осуществления оплаты через платежные терминалы, подключенные к платежной системе.

С этой целью торговцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайера. Условиями договора между банком-эквайером и торговцем предусмотрена уплата последним услуги эквайринга.

В свою очередь, банки-эквайры оплачивают банкам-эмитентам (выпускают платежные карточки) межбанковском комиссию - интерчендж, размер которой устанавливается международными платежными системами (для всех банков одинаков, но отличается для типа карты, вида деятельности торговца и т.д.). Всю сумму такой комиссии получает банк-эмитент.

Если банк-эмитент и банк-эквайер – один и тот же банк, при расчетах не проходит межбанковская операция, а поэтому не возникает оснований включать в тариф по эквайрингу комиссионное вознаграждение интерчендж.

Таким образом, "Приватбанк" и "Ощадбанк", владееющие крупнейшими сетями POS-терминалов для безналичной оплаты, устанавливали завышенные тарифы за услуги, которые осуществляются в пределах одного банковского учреждения.

Как сообщалось, "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Райффайзен банк Аваль" вместе занимают 87% рынка оплаты через POS-терминалы. Банки-собственники платежных терминалов получают наибольшую долю комиссии за проведение безналичных платежей (2-3% от суммы покупки).