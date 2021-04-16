Нацбанк предупредил шесть страховых компаний о нарушении нормативов

Национальный банк Украины принял решение применить к шести страховым компаниям меру влияния в виде обязательства принять меры для устранения нарушения норматива платежеспособности и достаточности капитала и других нормативов.

Соответствующее решение было принято 16 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что Комитет по вопросам наблюдения и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг провел первое заседание, на котором рассмотрел акты за нарушения страховщиками обязательных нормативов в 2020 году.

С начала марта акты о правонарушениях были составлены относительно 46 компаний. За результатами рассмотрения первой части актов принято решение применить меру влияния к страховым компаниям "Арма", "Вип-капитал", "Гештальт груп", "Мономах", "Сан Лайф", "Трансмагистраль".

Все шесть компаний – небольшие, объем страховых премий каждой из них в 2020 году был от 4 до 20 млн грн.

Пять из шести страховщиков нарушили норматив платежеспособности и достаточности капиталов, еще одна компания – требования о покрытии резервов.

"Упомянутые компании не устранили полностью нарушения до конца 2020 года и не предоставили НБУ информацию о самостоятельности устранения всех нарушений до применения меры влияния", – говорится в сообщении.

Также в НБУ добавили, что пять компаний (все, кроме "Арма") неоднократно допускали аналогичные нарушения ранее.

Отмечается, что регулятор предоставил пяти страховщикам возможность до 31 мая устранить нарушения и подать соответствующий отчет, компании "Мономах" – до 30 июня 2021 года.