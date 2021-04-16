"Укроборонпром" передал на приватизацию 17 предприятий

Государственный концерн "Укроборонпром" в рамках выполнения решения Кабмина передал в Фонд госимущества (ФГИ) 15 государственных предприятий и корпоративные права еще 2 акционерных обществ.

Как сообщает пресс-служба госконцерна, эти предприятия потеряли свое значение для обороноспособности страны.

В перечень предприятий, переданных ФГИ, вошли:

ГП "Винницкий авиационный завод "ВИАЗ"

ГП "Запорожский автомобильный ремонтный завод"

ГП "Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения"

ГП "Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления"

ГП "Ивано-Франковский котельно-сварочный завод"

ГП "171 Черниговский ремонтный завод"

ГП "Укроборонресурсы"

ГП "Украинский радиотехнический институт"

ГП "Укроборонлизинг"

ГП "Харьковский автомобильный ремонтный завод"

ГП "Специальное конструкторское бюро "Молния"

ГП "Научно-исследовательский институт "Буран"

ГП "Центральное конструкторское бюро "Изумруд"

ГП "Закарпатское вертолетное производственное объединение"

ГП "Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт"

ПАО "Завод "Квант"

ПАО "Херсонский завод "Судмаш"

В процессе передачи в ФГИ находится ГП "Харьковский завод транспортного оборудования", а Минобороны – ГП "Украинская авиационная транспортная компания". Сейчас ведомствам направлены соответствующие пакеты документов, необходимые для подготовки актов приема-передачи.

"Предприятия "Укроборонпрома", которые вошли в перечень на отчуждение, де-факто давно потеряли связь с оборонно-промышленным комплексом и соответственно не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности, или были убыточными и имели неудовлетворительные экономические показатели", – отмечается в сообщении.

Общая стоимость активов указанных предприятий по состоянию на 1 июля 2020 года составила более 280,6 млн грн. При этом только за первое полугодие 2020 году они получили убытков на 15 млн грн, а сумма общей задолженности по заработной плате составляет более 7,6 млн грн.

Таким образом, на сегодняшний день в состав "Укроборонпрома" входят 118 предприятий, из которых 21 – на временно оккупированной территории.