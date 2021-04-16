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"Укроборонпром" передал на приватизацию 17 предприятий

Государственный концерн "Укроборонпром" в рамках выполнения решения Кабмина передал в Фонд госимущества (ФГИ) 15 государственных предприятий и корпоративные права еще 2 акционерных обществ.

Как сообщает пресс-служба госконцерна, эти предприятия потеряли свое значение для обороноспособности страны.

В перечень предприятий, переданных ФГИ, вошли:

  • ГП "Винницкий авиационный завод "ВИАЗ"
  • ГП "Запорожский автомобильный ремонтный завод"
  • ГП "Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения"
  • ГП "Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления"
  • ГП "Ивано-Франковский котельно-сварочный завод"
  • ГП "171 Черниговский ремонтный завод"
  • ГП "Укроборонресурсы"
  • ГП "Украинский радиотехнический институт"
  • ГП "Укроборонлизинг"
  • ГП "Харьковский автомобильный ремонтный завод"
  • ГП "Специальное конструкторское бюро "Молния"
  • ГП "Научно-исследовательский институт "Буран"
  • ГП "Центральное конструкторское бюро "Изумруд"
  • ГП "Закарпатское вертолетное производственное объединение"
  • ГП "Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт"
  • ПАО "Завод "Квант"
  • ПАО "Херсонский завод "Судмаш"

В процессе передачи в ФГИ находится ГП "Харьковский завод транспортного оборудования", а Минобороны – ГП "Украинская авиационная транспортная компания". Сейчас ведомствам направлены соответствующие пакеты документов, необходимые для подготовки актов приема-передачи.

"Предприятия "Укроборонпрома", которые вошли в перечень на отчуждение, де-факто давно потеряли связь с оборонно-промышленным комплексом и соответственно не осуществляли финансово-хозяйственной деятельности, или были убыточными и имели неудовлетворительные экономические показатели", – отмечается в сообщении.

Общая стоимость активов указанных предприятий по состоянию на 1 июля 2020 года составила более 280,6 млн грн. При этом только за первое полугодие 2020 году они получили убытков на 15 млн грн, а сумма общей задолженности по заработной плате составляет более 7,6 млн грн.

Таким образом, на сегодняшний день в состав "Укроборонпрома" входят 118 предприятий, из которых 21 – на временно оккупированной территории.

Автор: 

приватизація (1358) Укроборонпром (758) ФДМУ (1374)


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Если оборонка на распродажу - значит наша страна уже закончилась.
Конкурентов просто закрывают.
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16.04.2021 15:34 Відповісти

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