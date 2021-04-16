В Киеве начнут отключать горячую воду с начала мая

Власти Киева запланировали на начало мая начало гидравлических испытаний на теплосетях, сопровождающихся отключением горячей воды.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"В этом году, как и в прошлом, мы в месяц откладываем начало гидравлических испытаний на теплосетях. Хотя обычно начинали испытания сразу после завершения отопительного сезона. Городская власть учитывает продление суровых карантинных ограничений, дистанционный режим учебного процесса в школах. И то, что многие киевляне сегодня работают дистанционно – из дома. Поэтому гидравлические испытания теплосетей город начнет после 4 мая", – сказал Кличко.

Он также сообщил, что город завершило отопительный сезон. И сегодня от подачи тепла отключили все жилые дома.

"Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам учреждений, учитывая режим их работы в период локдауна. Этот отопительный сезон был осложнен резкими перепадами температур, вызывающими повреждения сетей. Однако, даже при таких условиях, нам удалось снизить уровень аварийности на 15%", – отметил Кличко.