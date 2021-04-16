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В Киеве начнут отключать горячую воду с начала мая

В Киеве начнут отключать горячую воду с начала мая

Власти Киева запланировали на начало мая начало гидравлических испытаний на теплосетях, сопровождающихся отключением горячей воды.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"В этом году, как и в прошлом, мы в месяц откладываем начало гидравлических испытаний на теплосетях. Хотя обычно начинали испытания сразу после завершения отопительного сезона. Городская власть учитывает продление суровых карантинных ограничений, дистанционный режим учебного процесса в школах. И то, что многие киевляне сегодня работают дистанционно – из дома. Поэтому гидравлические испытания теплосетей город начнет после 4 мая", – сказал Кличко.

Он также сообщил, что город завершило отопительный сезон. И сегодня от подачи тепла отключили все жилые дома.

"Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам учреждений, учитывая режим их работы в период локдауна. Этот отопительный сезон был осложнен резкими перепадами температур, вызывающими повреждения сетей. Однако, даже при таких условиях, нам удалось снизить уровень аварийности на 15%", – отметил Кличко.

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гаряча вода (96) Київ (4714) Кличко Віталій (576) вода (240)


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В какой стране вы видели гидравлические испытания в течении пол года? Да за это время этих "испытаний" можно проложить новую теплотрассу по всему городу!!! Нашли повод что бы не давать людям теплую воду! Каждый год такое безобразие!!!
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16.04.2021 22:58 Відповісти
Каждый год одно и тоже...
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17.04.2021 00:18 Відповісти

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