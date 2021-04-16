Власти России пригрозили депортировать 150 тысяч нелегальных мигрантов из Украины

Власти РФ потребовали от стран СНГ до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе Москва примет меры вплоть до закрытия границ.

Об этом первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, передает Интерфакс.

"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", – заявил российский чиновник.

Он рекомендовал заняться этой проблемой с помощью СМИ и "блогеров местных государств".

"Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", – заверил Горовой.

В ходе заседания он продемонстрировал слайд со статистическими данными МВД, согласно которым в России находятся более 1 млн нелегалов. Больше всего нелегальных мигрантов – из Узбекистана (более 332 тыс.). На втором месте расположился Таджикистан (247 тыс.). Следом идут Украина (152 тыс.), Азербайджан (120 тыс.), Киргизия (115 тыс.), Армения (61 тыс.), Молдова (56 тыс.) и Казахстан (49 тыс.).

При этом на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что трудовых мигрантов, чье число в России значительно сократилось из-за пандемии COVID-19, не хватает для реализации масштабных проектов, отмечает РБК.

"Могу лишь констатировать, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов", – сказал Песков, уточнив, что речь идет о новых проектах в сфере строительства и сельского хозяйства.

Ранее из-за пандемии часть мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ, а часть осталась без возможности уехать домой. Указами президента РФ Владимира Путина оставшимся иностранцам продлили до 15 июня 2021 года право пребывания или проживания в России, сроки учета и другие меры по урегулированию их правового положения.