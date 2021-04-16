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Власти России пригрозили депортировать 150 тысяч нелегальных мигрантов из Украины

Власти России пригрозили депортировать 150 тысяч нелегальных мигрантов из Украины

Власти РФ потребовали от стран СНГ до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе Москва примет меры вплоть до закрытия границ.

Об этом первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, передает Интерфакс.

"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", – заявил российский чиновник.

Он рекомендовал заняться этой проблемой с помощью СМИ и "блогеров местных государств".

"Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", – заверил Горовой.

В ходе заседания он продемонстрировал слайд со статистическими данными МВД, согласно которым в России находятся более 1 млн нелегалов. Больше всего нелегальных мигрантов – из Узбекистана (более 332 тыс.). На втором месте расположился Таджикистан (247 тыс.). Следом идут Украина (152 тыс.), Азербайджан (120 тыс.), Киргизия (115 тыс.), Армения (61 тыс.), Молдова (56 тыс.) и Казахстан (49 тыс.).

При этом на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что трудовых мигрантов, чье число в России значительно сократилось из-за пандемии COVID-19, не хватает для реализации масштабных проектов, отмечает РБК.

"Могу лишь констатировать, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов", – сказал Песков, уточнив, что речь идет о новых проектах в сфере строительства и сельского хозяйства.  

Ранее из-за пандемии часть мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ, а часть осталась без возможности уехать домой. Указами президента РФ Владимира Путина оставшимся иностранцам продлили до 15 июня 2021 года право пребывания или проживания в России, сроки учета и другие меры по урегулированию их правового положения.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс
мігранти (437) росія (14441) СНД (74) трудова міграція (312) міграція (218)


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Топ коментарі
+9
Эти простигосподи и в Украине не нужны. В бордели Гонконга пусть едут.
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16.04.2021 18:43 Відповісти
+5
150 тисяч? Там, напевне, більшість з орділо, бо хто іще на роССію поїде тепер?
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16.04.2021 18:43 Відповісти
+4
Интересно, всех певичек тоже выдворят? Это же целая армия тунеядцев и нищих в будущем. Что они делать будут? Или они примут гражданство любимой страны Рашии? Повалий, Лорак, жаль вас.
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16.04.2021 18:29 Відповісти
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Интересно, всех певичек тоже выдворят? Это же целая армия тунеядцев и нищих в будущем. Что они делать будут? Или они примут гражданство любимой страны Рашии? Повалий, Лорак, жаль вас.
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16.04.2021 18:29 Відповісти
Эти простигосподи и в Украине не нужны. В бордели Гонконга пусть едут.
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16.04.2021 18:43 Відповісти
150 тисяч? Там, напевне, більшість з орділо, бо хто іще на роССію поїде тепер?
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16.04.2021 18:43 Відповісти
А хіба Україна член СНД? То яка нам різниця до того, що відбувається і говориться на їхній міжпарламентській асамблеї?
Хочуть закривати кордон? Нехай закривають, Україна сама мала це зробити ще 7 років тому!
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16.04.2021 18:43 Відповісти
І давно пора їм визначитись, де їм жити, хай там і залишаються! Ніхто нормальний нелегально в паРашу не поїде під час війни з РФ...
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16.04.2021 18:59 Відповісти
да это же могла бы быть целая 5 колонна в тылу врага.
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16.04.2021 19:27 Відповісти
Вот Аваков просил работу и приказ президента, так вот пусть и встречает по закону военного времени.
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16.04.2021 20:13 Відповісти
а это как!!!)), 150 тыс. сепаров из Украины депортируют?)))...и кудой?))
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18.04.2021 23:42 Відповісти
а это как!!!)), 150 тыс. сепаров из Украины депортируют?)))...и кудой?))
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18.04.2021 23:44 Відповісти

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