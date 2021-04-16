Степанов пояснил выделение средств на вакцины за счет лечения больных

Министерство финансов должно найти источники доходов, чтобы восстановить объем финансирования программы медицинских гарантий (ПМГ) в 2021 году, за счет которого были выделены средства на закупку вакцин от COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Именно на закупку вакцин мы забрали средства, выделенные на четвертый квартал, с четким условием, что Министерство финансов Украины в течение трех месяцев восстановит эти расходы Министерству здравоохранения", – сказал Степанов.

Министр напомнил, что в конце 2020 года Минздрав настаивал на выделении в госбюджете на 2021 год 15,1 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19, однако в итоге на это была предусмотрена сумма 3,95 млрд грн.

"Когда формировался госбюджет на 2021 год было принято решение, что сейчас нам дают 3,95 млрд, но, если понадобится, нам сразу очень быстро найдут нужную сумму. Оказалось, что когда нужно было быстро заключать контракты, но для того, чтобы перечислить средства, нужно время, чтобы внести изменения в госбюджет – на это нужно не менее месяца", – сказал глава Минздрава.

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом заседании 14 апреля выделил Минздраву дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения на эту сумму расходов по программе медицинских гарантий для граждан. Согласно документу, теперь НСЗУ может столкнуться с нехваткой средств на оплату услуг больниц в конце года.