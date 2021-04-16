БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
380 0

Украинские предприятия сократили доналоговую прибыль на 41%, – Госстат

Украинские предприятия сократили доналоговую прибыль на 41%, – Госстат

Предприятия и организации Украины в 2020 году уменьшили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на 41% – до 264,4 млрд грн (в 2019 году – 446,9 млрд грн).

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в минувшем году предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 602,3 млрд грн прибыли, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году.

В то же время 29,2% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки в 2020 году выросли на 94,6% по сравнению с 2019 годом – до 337,9 млрд грн.

Официальный курс доллара на 16 апреля составил – 27,96 грн/$1.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
підприємство (93) прибуток (1825) Держстат (1436)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 