Украинские предприятия сократили доналоговую прибыль на 41%, – Госстат

Предприятия и организации Украины в 2020 году уменьшили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на 41% – до 264,4 млрд грн (в 2019 году – 446,9 млрд грн).

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в минувшем году предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 602,3 млрд грн прибыли, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году.

В то же время 29,2% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом. Их убытки в 2020 году выросли на 94,6% по сравнению с 2019 годом – до 337,9 млрд грн.

Официальный курс доллара на 16 апреля составил – 27,96 грн/$1.