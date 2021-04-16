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"Укрзализныця" продала за три месяца металлолома на 1 миллиард

АО "Укрзализныця" в первом квартале 2021 года реализовала 141 тыс. тонн лома черных металлов на сумму 1,03 млрд грн.

Для этого "Укрзализныця" в январе-марте провела 31 успешный аукцион в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи", передает пресс-служба компании.

Всего за отчетный период было объявлено 65 аукционов по продаже металлолома.

Как сообщалось, в 2021 году "Укрзализныця" планирует продать металлолома на 1,9 млрд грн по средней цене 5 тыс. грн за тонну. Таким образом объем сырья для продажи составит 380 тыс. тонн.

Автор: 

металургія (942) Укрзалізниця (4810) метал (496) металобрухт (269)


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