БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
516 0

НАБУ проводит обыски в Одесском апелляционном суде

НАБУ проводит обыски в Одесском апелляционном суде

Представители трех структур – Национального атикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и СБУ – проводят обыски в Одесском апелляционном суде.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе НАБУ, передает Укринформ.

"Да, обыски подтверждаем", – уточнили в ведомстве.

В Одесском теруправлении НАБУ уточнили, что обыски проводят в рамках расследования неправомерных действий, к которым могут быть причастны судьи.

Следственные действия проводятся как в здании суда, так и дома у некоторых его представителей.

Автор: 

Джерело:  Укринформ
НАБУ (1545) обшук (609) Одеса (931) Апеляційний суд (104)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 