НАБУ проводит обыски в Одесском апелляционном суде
Представители трех структур – Национального атикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и СБУ – проводят обыски в Одесском апелляционном суде.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе НАБУ, передает Укринформ.
"Да, обыски подтверждаем", – уточнили в ведомстве.
В Одесском теруправлении НАБУ уточнили, что обыски проводят в рамках расследования неправомерных действий, к которым могут быть причастны судьи.
Следственные действия проводятся как в здании суда, так и дома у некоторых его представителей.
Джерело: Укринформ
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