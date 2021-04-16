НАБУ проводит обыски в Одесском апелляционном суде

Представители трех структур – Национального атикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и СБУ – проводят обыски в Одесском апелляционном суде.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе НАБУ, передает Укринформ.

"Да, обыски подтверждаем", – уточнили в ведомстве.

В Одесском теруправлении НАБУ уточнили, что обыски проводят в рамках расследования неправомерных действий, к которым могут быть причастны судьи.

Следственные действия проводятся как в здании суда, так и дома у некоторых его представителей.