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Грузия разместила евробонды на $500 миллионов под 2,8% годовых

Грузия разместила евробонды на $500 миллионов под 2,8% годовых

Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на $500 млн с погашением в 2026 году под 2,75% годовых.

Организаторами размещения выступили Galt&Taggart, Goldman Sachs, ICBC, JP Morgan, TBC Capital, сообщает Cbonds.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Украина доразместила евробонды с погашением в 2033 году на сумму $600 млн. Довыпуск прошел с доходностью 6,2% годовых.

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Джерело:  Cbonds
держборг (1098) Грузія (269) облігації (1477) євробонди (634)


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Грузины - лохи. То ли наши нувориши - на ровном месте через свои забугорные конторки имеют 6-7% в валюте как с куста.
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27.04.2021 13:39 Відповісти

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