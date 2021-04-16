Грузия разместила евробонды на $500 миллионов под 2,8% годовых
Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на $500 млн с погашением в 2026 году под 2,75% годовых.
Организаторами размещения выступили Galt&Taggart, Goldman Sachs, ICBC, JP Morgan, TBC Capital, сообщает Cbonds.
Как сообщалось, в декабре 2020 года Украина доразместила евробонды с погашением в 2033 году на сумму $600 млн. Довыпуск прошел с доходностью 6,2% годовых.
Джерело: Cbonds
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Джон Зойдберг #328773
показати весь коментар27.04.2021 13:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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