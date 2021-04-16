Грузия разместила евробонды на $500 миллионов под 2,8% годовых

Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на $500 млн с погашением в 2026 году под 2,75% годовых.

Организаторами размещения выступили Galt&Taggart, Goldman Sachs, ICBC, JP Morgan, TBC Capital, сообщает Cbonds.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Украина доразместила евробонды с погашением в 2033 году на сумму $600 млн. Довыпуск прошел с доходностью 6,2% годовых.