"Укрнафта" отчиталась о прибыли на 4,3 миллиарда

ПАО "Укрнафта" по итогам работы в 2020 году, согласно неаудированным данным, получило 4,29 млрд грн прибыли, тогда как в 2019 году компания отчитывалась об убытке на 4,06 млрд грн.

Об этом свидетельствует информация к повестке дня собрания акционеров "Укрнафты", запланированного на 18 мая, передает Finbalance.

Cогласно документу, суммарная дебиторская задолженность компании на конец 2020 года сократилась до 6,44 млрд грн (на конец 2019 года она составляла 7,44 млрд грн).

Долгосрочные обязательства и обеспечения к конецу 2020 года выросли до 16,66 млрд грн, по сравнению с 2,97 млрд грн годом ранее.

Текущие обязательства и обеспечения на конец 2020 года сократились до 10,57 млрд грн с 33,76 млрд грн на конец 2019 года.

При этом непокрытый убыток компании по состоянию на конец 2020 года составил 8,53 млрд грн (на конец 2019 года – 15,36 млрд грн).

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Как сообщалось, в декабре 2020 года завершилась реализация утвержденной Верховной Радой схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации схемы составили 42,5 млрд грн. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

В рамках ее реализации Министерство энергетики выплатило НАК "Нафтогаз Украины" 32,2 млрд грн компенсации за поставки газа в 2015-2019 годах в рамках режима специальных обязанностей (ПСО). В свою очередь "Нафтогаз" признал эту компенсацию своей прибылью и выплатил 6,4 млрд грн налога на прибыль в госбюджет.

Далее "Нафтогаз" перечислил "Укрнафте" 12,6 млрд грн в счет погашения возникшего по решению судов долга за газ, добытый в 2006 году, а также осуществил предоплату в размере 23,5 млрд грн за газ будущей добычи. Фактические поставки газа также будут означать налогооблагаемую прибыль для "Укрнафты" в ближайшие несколько лет, когда ожидается поставка предоплаченного газа.

Затем "Укрнафта" перечислила в госбюджет 3,3 млрд грн налога налога на прибыль, 3,9 млрд грн НДС с суммы предоплаты за газ и 28,9 млрд грн в качестве погашения налогового долга, включая штрафы и пеню.

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга. По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.