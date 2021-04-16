Отопительный сезон завершился в пяти областях Украины

В Днепропетровський, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях завершен отопительный сезон по состоянию на 16 апреля. Другие области находятся в процессе сезонного прекращения предоставления услуг теплоснабжения. Начинаются активные работы по подготовке к новому отопительному сезону 2021/22 года.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

"Вопрос своевременной и комплексной подготовки регионов к новому отопительному сезону находится под контролем Минрегиона. Осуществляется ежедневный мониторинг, фиксируется текущая информация для эффективной подготовки жилищного фонда и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду", - отметила заместительница министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

В связи с завершением отопительного сезона по состоянию на 16 апреля из 19 961 котельных в работе находится 5 531. Из 81 637 жилых домов отапливается 12 032. Среди 31 521 объекта социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения, учреждения образования и здравоохранения) отопление осуществляется в 9 220 заведениях.