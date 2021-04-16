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Фонд госимущества выставит на продажу ОГХК за 3,7 миллиарда

Фонд госимущества выставит на продажу ОГХК за 3,7 миллиарда

Фонд государственного имущества Украины определил стартовую цену ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК), на приватизационном конкурсе в размере 3,7 млрд грн.

Об этом сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко, передает Интерфакс-Украина.

"Фонд государственного имущества Украины делает конкретные шаги навстречу большой приватизации! Сегодня успешно провели заседание конкурсной комиссии: 3,7 млрд грн – стартовая цена, определенная и предложенная советником по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания", – сообщил Сенниченко.

При этом он отметил, что ОГХК станет первым объектом, выставленным на аукцион большой приватизации. Цена сформирована по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия.

По словам Сенниченко, на формирование стартовой цены повлияли следующие факторы: увеличение запасов в ОГХК в два раза; конъюнктура рынка титана и увеличение цен на рынке; улучшение финансовых показателей, в частности рост операционной прибыли.

Аукционная комиссия также определила условия продажи, которые будут направлены на утверждение в Кабинет министров.

"Приватизация компании не несет экономических рисков или рисков по безопасности для экономики Украины. Предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе уже выразили более 10 компаний. Поэтому мы рассчитываем на высокую конкуренцию и высокую цену продажи на прозрачном аукционе. Украина открыта к инвестициям", – резюмировал Сенниченко.

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ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз - в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого-начало второго квартала 2021 года. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
приватизація (1358) ОГХК (135) ФДМУ (1374)


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Топ коментарі
+6
А зачем приватизировать ОГХК,если это, во-первых,прибыльная компания,а во-вторых,сырьевой ресурс,принадлежащий всему украинскому народу,ведь в Конституции сказано,что недра принадлежат украинскому народу,а в третьих,почему предприятие должны продать отечественным олигархам,чтобы те обогащались? Да и политические,экономические и иные условия неблагоприятные для эффективной приватизации,которая не нужна.
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16.04.2021 18:20 Відповісти
+5
Потому что пока это принадлежит государству - то оно работает не эффективно, много корруцпии, на укразализныцю посомтри, продали/перепродали, разграбили переграбили.
А государство получает ренту с добытой руды, + другие налоги, так что - нихрена не делая народ Украину получает свою долю с этого всего. А когда это государственное - то оно не принадлежит никому, и значит можно безбожно воровать горстке чиновников, мусорыл, прокурам, судьев.
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16.04.2021 18:28 Відповісти
+4
ПОЗОР! Это предприятие в реальности стоит от 10-и млрд.$ (не гривен) !!!!!!!!!!!!
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16.04.2021 21:28 Відповісти
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А зачем приватизировать ОГХК,если это, во-первых,прибыльная компания,а во-вторых,сырьевой ресурс,принадлежащий всему украинскому народу,ведь в Конституции сказано,что недра принадлежат украинскому народу,а в третьих,почему предприятие должны продать отечественным олигархам,чтобы те обогащались? Да и политические,экономические и иные условия неблагоприятные для эффективной приватизации,которая не нужна.
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16.04.2021 18:20 Відповісти
Потому что пока это принадлежит государству - то оно работает не эффективно, много корруцпии, на укразализныцю посомтри, продали/перепродали, разграбили переграбили.
А государство получает ренту с добытой руды, + другие налоги, так что - нихрена не делая народ Украину получает свою долю с этого всего. А когда это государственное - то оно не принадлежит никому, и значит можно безбожно воровать горстке чиновников, мусорыл, прокурам, судьев.
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16.04.2021 18:28 Відповісти
А чем тогда занимается правительство эффективного Ахметовского менеджера? Следит за распилом бюджетных денег? Титан это материал 21 века и продатьего через прокладки китайцам или кацапам это вообще реальная зрада.
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17.04.2021 10:20 Відповісти
Мы уже 30 лет слышим подобные манипуляции о неэффективности гос. собственности. Но в результате этих наших приватизаций Украина из республики с наилучшими стартовыми возможностями оказалась таковой, что уровень жизни украинца на последнем месте в Европе и в худшей половине в мире. Если власть не способна обеспечить нормальными руководителями гос. предприятия, то такая власть должна быть неотложно заменена эффективной. У нас уже сейчас гос. предприятий меньше чем, например, во Франции.
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18.04.2021 07:10 Відповісти
Что бы экономика работала не зависимо получая ренту народом с природных ресурсов или создавая роботов нужны люди, население,а что бы люди создавали, нужен спрос,а что был спрос нужна свобода, отсутствие враждебного и потребительского отношения избранной власти к населению и отдельных индивидуумов внутри как не странно но истина - рынка, потому, как экономикой движет торговля, а современной экономикой рыночная торговля-рыночная экономика, а для этого надо конкуренция и отсутсивие админ ресурса, а что бы была конкуренция нужна демократия, когла народ мог не только выбрать, но и уволить, переизбрать в не очереди не радивую власть, а потом наказать , потому, как не имея культуры и не чуствуя ответственности,даже святой может превратиться в вампира,не говоря за мошенников, власть идет вплоть до геноцида только бы уйти от ответственности за содеянное, саботируя под разными предлогами обязаности по закону и меняя преоритеты, особенно это видно во время войн и эпидемий, а кто же будет работать на страну засучив рукава , когла 5 лет можно мало того, что не работать, получая зарплату за отрицательный результат в стране, когла выплаты увеличивают не за счет эконрмики, а за счет долгов ,так еще работать на себя и за это ни чего не будет , кроме политической ответственности и то через 5 лет если не "сделают"выборы, потому власть и доводит активы принадлежащие народу до банкротства,а не эфективно управляет, нанимая умы, а потом продают самому себе, это не приватизация, а экспроприяция у населения имущества и довеления его до экономического рабства и голода а потом предлагать , что не умереть пролукты ГМО,что бы умерли не от голода, а от болезней, результат один и тот же - освобождение территории ,геноцид населения.
Не говоря уже об экономической выгоде приватизации, когда оценивается вся украинская Земля 40 миллионов Га по сути вся территория страны по 2, 5 тс $ это 100 миллрд. $, а дороги , которые развалятся через пусть 10 лет в 150 миллрд. $, по цене 10 миллн. $ за км тоесть примерно по 500 $ за 1 метр, на которых , крадут 50% и это не фундамет экономики как земля их пожно построить, вот и маемо, що маемо, когла одни народы имеют и дороги и больницы, а саме главное Земли, потому они могут зарабатывать и на дороги и на больницы, а нам власть предлагает поменять страну на бусы, а дальше что пролавать? Расвитии страны заложено в конкуренции, а значит в демократи, если ее нет значит мы строим не демократию, а кастовую страну, гле низшие касты или работают или умирают.
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18.04.2021 14:13 Відповісти
Хіба мало прикладів, що після приватизації знищують підприємства. З усіх олігархів, хто тримав свій бізнес в Україні і розвивав його -- це Коломойський. Чого тільки вартий його "Буковель", а також "Приватбанк", який націоналізували.
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16.04.2021 20:05 Відповісти
Сколько Беня выкачал с привата, сколько денег было залито в приват после его национализации?
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17.04.2021 08:42 Відповісти
Вот ДУРА!!!!
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17.04.2021 13:50 Відповісти
ПОЗОР! Это предприятие в реальности стоит от 10-и млрд.$ (не гривен) !!!!!!!!!!!!
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16.04.2021 21:28 Відповісти
Маю надію,що допустять до аукциону іноземні корпораціі.
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16.04.2021 21:47 Відповісти
Хочете іноземні? Буль ласка, Коломойський. Громадянин Ізраїля і Кіпру. І напевне вже має накупив корпорацій в США.
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18.04.2021 07:13 Відповісти
С 2016-го года проводили конкурс кому продать.
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17.04.2021 13:53 Відповісти
Здесь обострение войны на носу, а они под шумиху устраивают дерибан важных гос. предприятий и земли. Как сказал Степан Хмара: ликвидаторы Украины.
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18.04.2021 07:29 Відповісти
110 лямов евро это пиль.при том его сразу никто не купит и он подешевеют в итоге продажу миллионов за 20 ковриков.и сразу зарплаты по 4000
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18.04.2021 15:12 Відповісти
Купит за копейки уникальный завод с месторождениями цветных металлов стратегических, а потом обанкротит и уничтожит, чтобы уничтожить конкурента и поднять цены на мировом рынке, потому что таких заводов всего 5 на планете.

оккупационная администрация по предводительством посольства США разрушает промышленность Украины перед сдачей территории РФ.
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18.04.2021 18:24 Відповісти
Главное,что бы после продажи,его новые владельцы на металлолом не порезали.Как произошло с 90% ранее приватизированных предприятий.
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18.04.2021 18:32 Відповісти

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