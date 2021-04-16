Фонд госимущества выставит на продажу ОГХК за 3,7 миллиарда
Фонд государственного имущества Украины определил стартовую цену ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК), на приватизационном конкурсе в размере 3,7 млрд грн.
Об этом сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко, передает Интерфакс-Украина.
"Фонд государственного имущества Украины делает конкретные шаги навстречу большой приватизации! Сегодня успешно провели заседание конкурсной комиссии: 3,7 млрд грн – стартовая цена, определенная и предложенная советником по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания", – сообщил Сенниченко.
При этом он отметил, что ОГХК станет первым объектом, выставленным на аукцион большой приватизации. Цена сформирована по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия.
По словам Сенниченко, на формирование стартовой цены повлияли следующие факторы: увеличение запасов в ОГХК в два раза; конъюнктура рынка титана и увеличение цен на рынке; улучшение финансовых показателей, в частности рост операционной прибыли.
Аукционная комиссия также определила условия продажи, которые будут направлены на утверждение в Кабинет министров.
"Приватизация компании не несет экономических рисков или рисков по безопасности для экономики Украины. Предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе уже выразили более 10 компаний. Поэтому мы рассчитываем на высокую конкуренцию и высокую цену продажи на прозрачном аукционе. Украина открыта к инвестициям", – резюмировал Сенниченко.
Читайте также: Кабмин утвердил финплан ОГХК на 2020 год с прибылью в 575 миллионов
ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.
ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.
Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз - в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого-начало второго квартала 2021 года. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А государство получает ренту с добытой руды, + другие налоги, так что - нихрена не делая народ Украину получает свою долю с этого всего. А когда это государственное - то оно не принадлежит никому, и значит можно безбожно воровать горстке чиновников, мусорыл, прокурам, судьев.
Не говоря уже об экономической выгоде приватизации, когда оценивается вся украинская Земля 40 миллионов Га по сути вся территория страны по 2, 5 тс $ это 100 миллрд. $, а дороги , которые развалятся через пусть 10 лет в 150 миллрд. $, по цене 10 миллн. $ за км тоесть примерно по 500 $ за 1 метр, на которых , крадут 50% и это не фундамет экономики как земля их пожно построить, вот и маемо, що маемо, когла одни народы имеют и дороги и больницы, а саме главное Земли, потому они могут зарабатывать и на дороги и на больницы, а нам власть предлагает поменять страну на бусы, а дальше что пролавать? Расвитии страны заложено в конкуренции, а значит в демократи, если ее нет значит мы строим не демократию, а кастовую страну, гле низшие касты или работают или умирают.
оккупационная администрация по предводительством посольства США разрушает промышленность Украины перед сдачей территории РФ.