Одесский припортовый завод перенес аукцион по выбору поставщика газа

ПАО "Одесский припортовый завод" перенесло запланированный на пятницу электронный аукцион по отбору поставщика газа для переработки на давальческих условиях на 19 апреля.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте предприятия.

Причина переноса аукциона не уточняется. Изначально он был запланирован на 11:00 пятницы, 16 апреля.

К участию в нем были допущены 7 компаний: нынешний поставщик ООО "Агро Газ Трейдинг", а также компании Montech s.r.o., "НИКА-Агротрейд", "Евроэнерготрейд", "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", "Торговый дом "Сокар Украина" и "Юг-Газ".

При этом к участию в электронном аукционе не допустили IBE Trade Corp., Maddox SA, Dachex Shipping Pte. Ltd., ООО "Проджетра Украина", ЧП "Окко Контракт" и ЧАО "УК "Укрнефтебурение".

Как сообщалось, "Одесский припортовый завод" в прошлом году несколько раз переносил проведение конкурса по отбору поставщика газа на давальческих условиях. В это время периодически продлевался договор с нынешним поставщиком – ООО "Агро Газ Трейдинг".