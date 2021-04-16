Государственные шахты получили 2,8 миллиарда убытков

Суммарный объем чистых убытков государственных шахт за 2020 года остался на уровне 2019 года и составляет 2,84 млрд грн. Добыча угля государственными предприятиями сократилась на 19,5% - до 2,8 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает ExPro.

За 2020 год все государственные шахты получили убыток, в частности, наибольший убыток, более 1 млрд грн, получило предприятие "Лисичанскуголь".

Больше всего угля в 2020 году добыла государственная компания "Львовуголь" - 1,2 млн тонн, что составляет 43% от общей добычи.

Увеличили свою добычу за 2020 год только три компании - "Мирноградуголь", "Первомайскуголь" и "Селидовуголь".

Как сообщалось, ранее в "Центрэнерго" заявили, что планы по созданию вертикально интегрированной компании путем объединения с государственными угледобывающими предприятиями требуют проведения аудита добычи и рентабельности госшахт.

Напомним, Кабмин и Минэнерго изучают возможность создания вертикально интегрированной компании на основе "Центрэнерго" и перспективных государственных шахт для дальнейшего процесса приватизации такого объединения. На сегодня создана Комиссия, которая осуществляет анализ всех 33 шахт в государственной собственности.