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Государственные шахты получили 2,8 миллиарда убытков

Государственные шахты получили 2,8 миллиарда убытков

Суммарный объем чистых убытков государственных шахт за 2020 года остался на уровне 2019 года и составляет 2,84 млрд грн. Добыча угля государственными предприятиями сократилась на 19,5% - до 2,8 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает ExPro.

За 2020 год все государственные шахты получили убыток, в частности, наибольший убыток, более 1 млрд грн, получило предприятие "Лисичанскуголь".

Государственные шахты получили 2,8 миллиарда убытков 01

Больше всего угля в 2020 году добыла государственная компания "Львовуголь" - 1,2 млн тонн, что составляет 43% от общей добычи.

Увеличили свою добычу за 2020  год только три компании - "Мирноградуголь", "Первомайскуголь" и "Селидовуголь".

Государственные шахты получили 2,8 миллиарда убытков 02

Как сообщалось, ранее в "Центрэнерго" заявили, что планы по созданию вертикально интегрированной компании путем объединения с государственными угледобывающими предприятиями требуют проведения аудита добычи и рентабельности госшахт.

Напомним, Кабмин и Минэнерго изучают возможность создания вертикально интегрированной компании на основе "Центрэнерго" и перспективных государственных шахт для дальнейшего процесса приватизации такого объединения. На сегодня создана Комиссия, которая осуществляет анализ всех 33 шахт в государственной собственности.

Автор: 

Джерело:  ExPro
збитки (1138) шахта (395) вугілля (1898)


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Топ коментарі
+3
вот цікаво. кто гробить цю отрасль..якшо волинськи шахтери в плюсах то им гроши не платять..а вот тим кто в минусах все в шоколаді..шмигаль с тебе премьер гірший аніж поставити на твое місце любого шахтера.
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16.04.2021 19:54 Відповісти
+3
Может пора их закрыть, а работников обучить новым профессиям и трудоустроить?
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16.04.2021 20:03 Відповісти
+2
Ну что вы. Их продадут. Вместе с шахтерами. А через годик они вдруг прибыль начнут приносить. Правда уже не государству, а частнику
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18.04.2021 12:40 Відповісти
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вот цікаво. кто гробить цю отрасль..якшо волинськи шахтери в плюсах то им гроши не платять..а вот тим кто в минусах все в шоколаді..шмигаль с тебе премьер гірший аніж поставити на твое місце любого шахтера.
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16.04.2021 19:54 Відповісти
Где вы обнаружили плюсы у волынских шахтеров? 107 млн. убытков.
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18.04.2021 19:09 Відповісти
І в в столиці лікарня інституту праці на Саксаганського..забита регресниками..які платіть1000 грн за 1 % регрессу..щоб вспіти поки шахти працюють і які з часом закриють вихватити регресс!!!Це вам не група інвалідності копійчана..це регресні виплати які доходять до 20 000 грн щомісячно!!!іІ молоді регресники..протинявшись по шахті 10 років летять оформлювати ,,втрату здоров'я".....в 35-40 років почінають отримувати куплений регресс...ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!!! От навкруги Київа і ростуть хатинки...Професора та лікарі на мерсас С-класу приїзджають на роботу... Не гребують цим і мешканці лугандону...які за наш кошт і наші податки отримують липові регреси
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19.04.2021 08:11 Відповісти
Не понятно только вас в шахту не пускают потинятися 10 років или в профессора?
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19.04.2021 10:50 Відповісти
я там 30 років протинявсят єслі шо ...Я кажу про систему ......Забрала в тебе шахта здоров'я не забрала..платять всі однаково...А хто платить той і танцює...як кажуть І як завжди в кого насправді забрала..не має таких горошей
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19.04.2021 13:37 Відповісти
Ого в шахте оказывается ещё и здоровье можно поправить? Вы к этому что ли ведёте? Ну хоть теперь понятно что в шахтерах побывали и что то вам не понравилось, хотя расписали что там чуть ли не доходнее судейско-прокурорских профессий. А в профессора вас не берут, в этом у вас вся обида на регресы? А ведь там ещё и медикам и металлургам и ещё какие-то химикам регресы положены, вы на них всех обиду затаили?
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19.04.2021 13:51 Відповісти
Ну так если травмы на производстве получили-пусть группу инвалидности оформляют 1..2..3 ю или что не такие как все? особенные? Знали на какую работу шли..или шли специально..в надежде на регресс.Каджый месяц до конца дней получать ЗП..за которую люди у станка стоят или кирпичи на морозе кладут на стройках. Но вот регресс им почему то не положен.. а только инвалидность-если кирпич на голову упадет или руку в станок затянет..Но за потерю зрения...слуха и других приблуд,которые можно выявить только при вскрытии им не положен регресс..
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19.04.2021 21:01 Відповісти
Вы что не читаете что вам пишут? Регресс по профзаболеваниям положен всем где работают в условиях воздействия вредностей, при чем тут травмы. https://dnaop.com/article/243 если не осилите статью, то вкратце: там написано почти то что и в предыдущем посте 74-83% регресников это шахтеры, остальные это металлурги, машиностроители, медики и тд и даже работники с/х. Да там нет судей и прокуроров, депутатов, бизнесменов и тд, но и вакансиях требуются на работу есть шахтеры, а этих нет. Кто мешает бросить станок или кирпичь и пойти в шахту работать?
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20.04.2021 06:51 Відповісти
Я стать осилил..но вот не пойму..почему я за все это должен платить?Соискатели на регресс тоже платят ...во всех странах..или только в Украине?Вы как то про это скромно умалчиваете..наверное тоже у этой комушки сидите)))
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20.04.2021 11:12 Відповісти
Что вы осилили сначала уточните. То что соврали о регрессах только для шахтеров? Или то что вокруг Киева шахтерские якобы хатынки растут? Или и то и то? А про соискателей на регресс от вас услышать очень показательно, все таки в профессора хотите а не в шахтеры. Ну раз вы увиливаете от ваших тезисов о ненужности выплат по профзаболеваниям, то скорее всего вы лапу в бюджет запускаете, загребая себе в карман, но что то бюджет отощал, а у вас аппетиты только растут и поэтому работяг от бюджета нужно отлучить по вашему. И как то даже интересно по-вашему получается мол это будет борьба с коррупцией. Так кто скромно умалчивает в чем проблема в выплатам рабочим по профзаболеваниям или в коррупции?
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20.04.2021 12:20 Відповісти
Что то вы в другую сторону все заворачиваете! Я вам пишу что без денег на взятки професорам вы регресс не получите,(ну если только не будет визуальная потеря конечностей..)который шахтер по праву должен получать безплатно..а вы все ахинею несете что я хочу быт профессором !И хатынки вокруг Киева не шахтерские.....а профессорские на шахтерские деньги купленные..которые залазили в кредиты что бы 100 к грн ...профессору заплатить ..за правильный диангос для ВТЭКа..а не получить ногой под зад!!!Знаю такие случаи и не один..потому как бегали собирали деньги по знакомым...Но до войны была вылата единоразовая за 60 мес...Кредит можно было погасить получив ее..Сейчас все ..единоразовая выплата.. до 15 к грн..и погашать долги придется очень долго
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20.04.2021 13:13 Відповісти
Ого а раньше писали что то совсем другое. Или это были не вы?
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20.04.2021 13:18 Відповісти
Нехай пахан заплатить, - це було б чесно!
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16.04.2021 20:01 Відповісти
Может пора их закрыть, а работников обучить новым профессиям и трудоустроить?
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16.04.2021 20:03 Відповісти
Ну что вы. Их продадут. Вместе с шахтерами. А через годик они вдруг прибыль начнут приносить. Правда уже не государству, а частнику
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18.04.2021 12:40 Відповісти
Частник уже отказался от эксплуатации самого перспективного объединения и скинул государству.
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18.04.2021 19:10 Відповісти
ГЛУБОКІ ВУГІЛЬНІ ШАХТИ ВЕЛЬМИ ЗБИТКОВІ ПО СВОЇЙ СУТІ
У ПРИБУТКУ ТІЛЬКИ ТІ ХТО МАЄ ДОСТУП ДО ДЕРЖФІНАНСУВАННЯ

ДЛЯ ЦИХ ШАХТ І МУТИТЬ СХЕМИ.
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18.04.2021 21:39 Відповісти
А зачет..они и так сами неплохо уходят..Работаю упорно до победного только те кто на пенсии....(пенсия нормуль а ЗП все равно когда то отдадут) и тем кому до заветного дня-осталось год-два,кто оформляет регресс.. ну и те кто як кажуть..Ни до Бога ни до людей...
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19.04.2021 21:06 Відповісти
И это при Роттердаме с плюсами.
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18.04.2021 20:13 Відповісти
И что? Где отчет ревизионных комиссий? И естественно предложения по дальнейшей работе, естественно с прибылью. Нет? Тогда нахрена содержать уродов ( чиновников, отвечающих за надзор за этой отраслью) Они не нужны, им не нужно ходить на "работу" ( чем они занимаются? И самое главное- преступление им платить зарплату и уж совсем НЕПОНЯТНО ПОЧЕМУ им платят кроме космических зарплат еще и премии??????? Конечно если их задача не УНИЧТОЖИТЬ отрасль.С этой задачей они справляются. ) Кто( а это ПРЯМАЯ ответственность кабмина и премьер министра) ответит за МИЛЛИАРДЫ УБЫТКОВ? И не снятием с должности, а как положено и КРИМИНАЛЬНО( нанесение ущерба в особо крупных размерах). Не важно дурак, некомпетентен, вор. Нанес убыток ОДНУ копейку отвечай и желательно и материально и уголовно, а за ТАКИЕ убытки и СПРОС соответственный должен быть. Тюрьма!!!!
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18.04.2021 21:34 Відповісти
Суммарный объем чистых убытков государственных шахт за 2020 года остался на уровне 2019 года и составляет 2,84 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net/n3260258

А ВИ КАЖЕТЕ ДОНБАСС ВІДБУДОВУВАТИ ТРЕБА
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18.04.2021 21:37 Відповісти
Как неожиданно неалегарх, рулит однако
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18.04.2021 23:51 Відповісти
Добыча менее 50%,это уже саботаж, за это надо судить.
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19.04.2021 14:04 Відповісти

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