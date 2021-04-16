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Цены на газ в Украине выросли до максимума за два года

Цены на газ в Украине выросли до максимума за два года

Цены на природный газ на украинском рынке в конце пятницы 16 апреля достигли 9000 гривен за тысячу кубометов, что является самым высоким значением с начала февраля 2019 года.

Так, в конце дня 16 апреля ресурс текущего месяца на украинском рынке торговался по ценам 8 900-9 000 грн за тыс. куб. м (с НДС), передает отраслевое издание ExPro.

Цены на газ в ПХГ составляли 8 850 - 9 000 грн за тысячу кубометров (с НДС).

В то же время, ресурс мая торговался по 8 850 - 8 990 грн за тыс. куб. м (с НДС).

Среди причин резкого роста цен в Украине аналитики издания указывают рост котировок на европейских хабах, где цены достигли трехмесячного максимума. Газ в Европе дорожает на фоне роста цен на эмиссию СО2, а также под влиянием холодной, как для апреля, погоды.

При этом запасы газа в европейских подземных хранилищах продолжают снижаться, сейчас ПХГ заполнены менее чем на 30% (в них хранится около 31 млрд куб м газа, что на 26 млрд меньше, чем в прошлом году).

При этом газ в Украине остается дешевле, чем в Европе. Так, ресурс апреля во пятницу торговался ниже, чем спот в Европе примерно на 1 евро за MWh (400-500 грн за тыс. куб. м), в то время как ресурс мая ниже, чем фьючерсы на 0,7 евро за MWh (300 грн за тыс. куб. м).

Это приводит к тому, что импорт газа в Украину экономически нецелесообразен, поскольку нужно платить еще и за транспортировку газа в украинской ГТС. Учитывая это, импортеры активно покупают газ у украинских добытчиков, что также способствует росту цен на природный газ на внутреннем рынке.

Автор: 

Джерело:  ExPro
біржа (539) газ (7984) ціни (3542)


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Топ коментарі
+21
Я даже зняю, почему так "выросли" цены на газ. Ответ очень простой. Сейчас облгазы формируют годовые цены на газ и нам будут втирать, о нынешней цене, что все расчеты построены на этой цене, не смотря, что сезон отопительный и пики потребления газа уже пройдены.
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16.04.2021 19:03 Відповісти
+20
Цены на газ в Украине выросли до максимума за два года - Цензор.НЕТ 3441
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16.04.2021 20:03 Відповісти
+15
Здирництво на кожному кроці. Ніякої обгрунтованої ціни на газ в державі Україна не існує
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16.04.2021 19:14 Відповісти
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Я даже зняю, почему так "выросли" цены на газ. Ответ очень простой. Сейчас облгазы формируют годовые цены на газ и нам будут втирать, о нынешней цене, что все расчеты построены на этой цене, не смотря, что сезон отопительный и пики потребления газа уже пройдены.
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16.04.2021 19:03 Відповісти
Абсолютно верно,Дешевый ход.
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17.04.2021 08:23 Відповісти
Здирництво на кожному кроці. Ніякої обгрунтованої ціни на газ в державі Україна не існує
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16.04.2021 19:14 Відповісти
Цены на газ в Украине выросли до максимума за два года - Цензор.НЕТ 3441
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16.04.2021 20:03 Відповісти
ЗЕ играет не на клавишах, а на мозгах зебобиков.
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16.04.2021 20:24 Відповісти
Цены на газ в Украине выросли до максимума за два года - Цензор.НЕТ 3749
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18.04.2021 16:58 Відповісти
Українці! Ці мородери будуть піднімати вартість газу пока з вас здеруть шкіру. Ці іновірці розпоряджаютьсч нашим газом, як своїм. Всі президенти - мародери повині бути притягнуті до відповідальність за зраду і покарані на довічне. Правдива інформація про стан газу в Україні дивіться тут: https://www.youtube.com/watch?v=Ad3lZoHc67s
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16.04.2021 20:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QfPn9QNYwH8 Все про наш газ дивіться краще тут
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17.04.2021 09:05 Відповісти
Цены на газ в Украине выросли до максимума за два года - Цензор.НЕТ 7942
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16.04.2021 20:18 Відповісти
А разве "ЗЕ это не обещаль"?
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16.04.2021 20:23 Відповісти
лох 73% должен страдать.
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16.04.2021 20:55 Відповісти
Но страдают все 100%.
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18.04.2021 12:36 Відповісти
А у нас і ціни на газ дайош європейські «хорошим людям» і не вводити плату за емісію СО2, бо прибутки впадуть.
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16.04.2021 21:03 Відповісти
Это специальный монопольный сговор ( как цена на газ может быть самой высокой если отопительный сезон уже позади). По видимому это для того что бы 25 апреля объявить украинцам "годовую цену" используя максимальные значения. Как известно " шила в мешке не утаишь" как и газа.. особенно если он попахивает " хитрой -опой".
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16.04.2021 21:16 Відповісти
Это грубейшее нарушение прав человека.Нас заставляют пользоваться услугой которую нам навязывают.И еще в три дорога.Пусть разрешат устанавливать автономное отопление в квартирах,чтобы я мог экономить и сам решать включать отопоение или нет.А так батареи холодные,а мне принесли платежку 3000 гр за месяц.Хочу я или нет ,но я обязан платить за тепло даже если я там не живу!Такого нет ни в одной стране мира и тем более в ес.Мы же подписали ассоциацию с ЕС и имем полное право распоряжаться своими деньгами как захотим.А нам навязывают эту услугу и еще в три дорога!!!
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16.04.2021 21:53 Відповісти
потому что с долбдятлами тіпа тиктаков только так и надо Будешь еще больше платить, любітель зеленского
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17.04.2021 21:33 Відповісти
Вибрали їжте , так дурням і треба.
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16.04.2021 22:35 Відповісти
Слуги! Купіть в мене вірьовку (дуже дешево!) на якій я вас буду вішати!
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17.04.2021 03:34 Відповісти
ну вот видишь ты даже веревку хочешь продать (ключевое слово),раз ты хочешь что бы их вешали так отдай даром. так нет ты хочешь бабосиков ))))))))))))))))))))
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17.04.2021 09:36 Відповісти
Як би чурки читали класику політекономії (Маркс) то розуміли би про що насправді мова...
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17.04.2021 14:58 Відповісти
ОСЬ усі пояснення: https://www.youtube.com/watch?v=QfPn9QNYwH8
Ну о чем тут еще говорить?
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17.04.2021 07:40 Відповісти
Ну, при усьому моєму скептичеому відношенню до зеленої влади, вони до ні до падіння, ні зростання цін на газ не мають відношення. Наша ціна залежить від ціни на біржі TTF. І це уже давно. Ринкова ціна. Одна з вимог МВФ. А https://www.powernext.com/futures-market-data там ціна справді зростає
Цены на газ в Украине выросли до максимума за два года - Цензор.НЕТ 4808
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17.04.2021 09:07 Відповісти
Це не має ніякого значення. Зеленський обіцяв максимальне зниження тарифів, а по факт він їх підняв. Зростає ціна на світових ринках - компенсуй із бюджету, але там все вкрали )
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17.04.2021 18:11 Відповісти
Тарифи на газ зменшити не можна при зростанні біржової ціни на газ. Інша річ, що додали іще плату за транспортування газу, та іще і збільшили вдвічі. Тут є збільшення тарифів як таке.
Але передбачений механізм субсидій. А влада їх зменшує. Тут - правда.
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17.04.2021 18:58 Відповісти
к слову, проблема в отсутствии счётчиков газа и тепла, зелёная гнида отменила ....
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18.04.2021 09:13 Відповісти
Не водь нас в оману. Крадений в нас наш газ продають нам же дорожче ніж на заході. В Україні добувається стільки газу, що хватить його ще для трох таких держав, як Україна. Так, що не надо ля-ля.
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17.04.2021 20:45 Відповісти
Маячня. Пардон. Тим більше, що об"єм видобування падає.
Ціна на газ визначається ринком, а не тим, що ви собі там фантазуєте.
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18.04.2021 00:04 Відповісти
Ну конечно.
И то, что Фирташ тупо киздит газ из хранилищ бесплатно после "ручного" регулирования, ЗЕ абсолютно тут не причем.
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18.04.2021 10:33 Відповісти
Цены на газ в Украине выросли до максимума за два года - Цензор.НЕТ 2575
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18.04.2021 17:02 Відповісти
дело не в дорожании а в том что бы платили нормальные пенсии ,нормальную зарплату !
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17.04.2021 09:33 Відповісти
👏👏👏👏👏👏
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17.04.2021 11:34 Відповісти
Зеленський прийшов до влади, щоб красти, навіщо йому комусь щось платити ?
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17.04.2021 18:13 Відповісти
Ці злодії і мородери при владі ******** вдесятеро дорожче вкрадений у нас наш газ.
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17.04.2021 20:42 Відповісти
2018 год газ для населения при Пете 8550 гр.1000 кубов.Сейчас 6900 гр + 275 гр транспортировка.Это те же самые в сумме 8550 гр тысяча кубов.
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17.04.2021 21:46 Відповісти
В травні побачите платіжки за квітень.
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17.04.2021 22:11 Відповісти
А так пенсионеры и народ опять выйдут на улицу.Кабмин и все руководство Нефтегаза должны уйти в отставку.Так как доходы населения не растут,а только падают.Люди не в состоянии платить за коммунлаку в квартире.Долги растут.В ассоции с ЕС прописано,что люди должны жыть по европейским ценностям и жить максимально свободно и комфортно!По этому кабмин и верховна рада обязаны предоставить людям альтернативу центральному отоплению.Сейчас насильно подают централизованное отопление в квартиры,людям не дают право экономить на отоплении,прикручивать краник отопления или полностью отключить его.Сейчас идет тарифный геноцид.Из года в год повышают тарифы на газ и отопление.Доходы абсолютно не растут.Начали арестовывать должников за газ.Арестовывать банковские счета и списывать с них долги за газ.Это грубейшее нарушение прав человека.Сначало обязаны отрезать от центрального отопления через суд,а затем только списывать деньги со счетов.Нам навязывают не подьемную услугу.По этому обязаны предоставить возможность устанавливать автономное отопление в квартирах!Это соотвествует европейским нормам прописанным в ассоции с ЕС.В ес такого беспредела нет с центральным отоплением.
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17.04.2021 22:00 Відповісти
тебе, тупому зебуину, дать доступ к газовому котлу??????!!!! Да ты же дом взорвешь!
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18.04.2021 08:37 Відповісти
необходима всеукраинская забастовка, судей на фонари !
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18.04.2021 09:14 Відповісти
рынок это европа, так у нас такой рынок, чтобы мы возненавидели европу или путина?
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18.04.2021 10:26 Відповісти
Подготовочка к годовой цене
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19.04.2021 08:01 Відповісти
вот она волшебная сила реверса
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19.04.2021 11:11 Відповісти

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