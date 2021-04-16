Цены на газ в Украине выросли до максимума за два года

Цены на природный газ на украинском рынке в конце пятницы 16 апреля достигли 9000 гривен за тысячу кубометов, что является самым высоким значением с начала февраля 2019 года.

Так, в конце дня 16 апреля ресурс текущего месяца на украинском рынке торговался по ценам 8 900-9 000 грн за тыс. куб. м (с НДС), передает отраслевое издание ExPro.

Цены на газ в ПХГ составляли 8 850 - 9 000 грн за тысячу кубометров (с НДС).

В то же время, ресурс мая торговался по 8 850 - 8 990 грн за тыс. куб. м (с НДС).

Среди причин резкого роста цен в Украине аналитики издания указывают рост котировок на европейских хабах, где цены достигли трехмесячного максимума. Газ в Европе дорожает на фоне роста цен на эмиссию СО2, а также под влиянием холодной, как для апреля, погоды.

При этом запасы газа в европейских подземных хранилищах продолжают снижаться, сейчас ПХГ заполнены менее чем на 30% (в них хранится около 31 млрд куб м газа, что на 26 млрд меньше, чем в прошлом году).

При этом газ в Украине остается дешевле, чем в Европе. Так, ресурс апреля во пятницу торговался ниже, чем спот в Европе примерно на 1 евро за MWh (400-500 грн за тыс. куб. м), в то время как ресурс мая ниже, чем фьючерсы на 0,7 евро за MWh (300 грн за тыс. куб. м).

Это приводит к тому, что импорт газа в Украину экономически нецелесообразен, поскольку нужно платить еще и за транспортировку газа в украинской ГТС. Учитывая это, импортеры активно покупают газ у украинских добытчиков, что также способствует росту цен на природный газ на внутреннем рынке.