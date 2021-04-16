Нацбанк вновь отказался от интервенций на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 12 по 16 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и неделей ранее.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $290,5 млн, а продал – $70 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю незначительно снизился с 27,9094 грн/$ в начале недели до 27,9783 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 16 апреля.

Как сообщалось, за неделю с 5 по 9 апреля НБУ не проводил интервенций на межбанке.

На неделе с 29 марта по 2 апреля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $50 млн. До этого регулятор выходил с продажей валюты только в первую неделю января.