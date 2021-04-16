Одесский припортовый завод сократил производство карбамида и аммиака

АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в первом квартале 2021 года сократило производство карбамида на 4,4% – до 204,5 тыс. тонн и аммиака на 2,6% – до 137,4 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении ОПЗ.

"Первые три месяца 2021 года акционерное общество "Одесский припортовый завод" работало в бесперебойном режиме с частичной загрузкой производственных мощностей (1 агрегат аммиака и 2 агрегата карбамида). За первый квартал 2021 года на АО "ОПЗ" произведено 137,4 тыс тонн аммиака, в том числе товарного – 20,4 тыс тонн и 204,5 тыс тонн карбамида. В этом периоде на морские суда отгружено 662,9 тыс тонн аммиака и 141,8 тыс тонн карбамида", – сказано в сообщении.

Начало посевного сезона в этом периоде значительно отразился на увеличении отгрузки химической продукции на внутренний рынок. Так, за первые три месяца 2021 года отгружено железнодорожным и автомобильным транспортом – 14,8 тыс тонн аммиака, что больше в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и 39 тыс тонн карбамида, что является рекордным результатом за последние 5 лет.

Чистый доход, который был получен от переработки давальческого сырья, предоставления услуг по перегрузке и хранению химической продукции за первый квартал этого года составил 549,2 млн грн, что на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.