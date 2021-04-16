Глава САП отменил решение прокурора, закрывшего дело "Роттердам+"

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук во второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Вместе с тем, Максим Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд", – сказано в сообщении.

В НАБУ в очередной раз призвали генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров по делу "Роттердам+".

"Поведение этого прокурора свидетельствует о его предвзятости. Сейчас только генпрокурор имеет возможность сменить Пономаренко, однако избегает принятия соответствующего решения. Это делает невозможным осуществление дальнейшего беспристрастного расследования", – подчеркивается в сообщении НАБУ.

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Как сообщалось, ранее руководитель группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко в третий раз принял решение закрыть расследование. Перед этим генеральный прокурор Ирина Венедиктова 29 января анонсировала проверку прокурора Пономаренко.

Напомним, 21 января стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+",, в качестве подозреваемых в котором проходят ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ. Однако 24 января и.о. главы САП Максим Грищук принял решение возобновить расследование по делу "Роттердам+".

27 августа 2020 года этот же прокурор САП Виталий Пономаренко уже принимал решение закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+". НАБУ обжаловало постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

Однако в конце октября 2020 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формуле "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов".

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.