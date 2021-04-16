БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 358 3

СБУ задержала на взятке руководителя Совета частных исполнителей Киевской области

СБУ задержала на взятке руководителя Совета частных исполнителей Киевской области

Служба безопасности Украины задокументировала коррупционную схему, организованную одним из руководителей Совета частных исполнителей Киевской области. Чиновник, в частности, требовал деньги за "решение вопроса" по долгу на $40 тыс.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель Совета систематически требовал "вознаграждение" за "разблокировку" имущества, на которое наложен арест по долговым обязательствам. За решение проблемы он получал в среднем 5% от стоимости арестованного имущества.

Задокументировано, что злоумышленник требовал деньги с граждан, которые уже оплатили долг, но не были официально исключены из Единого реестра должников.

Правоохранители задержали сообщников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередной взятки.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Разоблачение сделки проводилось сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Автор: 

Джерело:  СБУ
хабар (513) Київська область (290) СБУ (1548)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
первый поЙшоВ.
показати весь коментар
17.04.2021 17:26 Відповісти
прийшов час створювати інститут ,. приватних катів,.... *******!
показати весь коментар
17.04.2021 17:42 Відповісти
скажіть будь-ласка, а на хороби в цій неконтрольованій ніким і нічим Державі потрібні приватні виконавці? їхні методи нічим не відрізняються від методів колекторів....
показати весь коментар
18.04.2021 09:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 