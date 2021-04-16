СБУ задержала на взятке руководителя Совета частных исполнителей Киевской области

Служба безопасности Украины задокументировала коррупционную схему, организованную одним из руководителей Совета частных исполнителей Киевской области. Чиновник, в частности, требовал деньги за "решение вопроса" по долгу на $40 тыс.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель Совета систематически требовал "вознаграждение" за "разблокировку" имущества, на которое наложен арест по долговым обязательствам. За решение проблемы он получал в среднем 5% от стоимости арестованного имущества.

Задокументировано, что злоумышленник требовал деньги с граждан, которые уже оплатили долг, но не были официально исключены из Единого реестра должников.

Правоохранители задержали сообщников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередной взятки.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Разоблачение сделки проводилось сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.