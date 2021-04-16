В Киеве запустили пилотный проект автоматической фотофиксации нарушений правил парковки

В течение 60 дней на ул. Бассейной в Киеве, возле Бессарабской площади, в качестве эксперимента будет работать инновационная система осуществления автоматической фотофиксации фактов нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Новая система предусматривает минимизацию влияния человеческого фактора - фиксация нарушений осуществляется без инспекторов по парковке.

"Проект реализуется совместно с компанией Municipality Parking System. Для его реализации уже установлены все необходимые технические устройства - 8 устройств для фотофиксации фактов нарушения правил остановки, стоянки и парковки, 6 платежных терминалов - в каждом по 3 камеры, и 12 сенсорных датчиков, которые вмонтированы в места для парковки. Установлены камеры охватывают весь парковка", - отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

По его словам, все факты нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств будут фиксироваться в автоматическом режиме, без дополнительного привлечения инспекторов по парковке. Камеры и сенсорные устройства будут фиксировать момент остановки транспортного средства и время его нахождения на парковке, номерные знаки автомобиля, и не будет ли происходить нарушений правил дорожного движения.

"Обращаю внимание автомобилистов, что на стадии пилотного проекта плата за парковку транспортного средства не взимается", - отметил Густелев.

В случае успешной реализации пилотного проекта будет рассматриваться возможность для постепенного внедрения этой системы на других парковках города.