Власти Чернигова потратят 290 миллионов на ремонт центрального парка

Управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета объявило тендер на проведение капитального ремонта и реконструкции парка им. Коцюбинского в Чернигове ожидаемой стоимостью 290,06 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечным сроком подачи тендерных предложений указано 16 мая, а начало аукциона запланировано на 22 июня.

Условиями тендера предусмотрен аванс в размере 30%. Срок выполнения работ – до 1 октября 2022 года.

Согласно тендерной документации, земельный участок, где планируют провести капитальный ремонт, расположен в центральной части города Чернигова и граничит с запада с просп. Мира, с севера с ул. Преображенская, с востока с ул. Музейная и с юга с ул. Подвальной.

"Работы будут осуществляться на территории памятника национального значения детинца древнерусского города Чернигова IX-XIII вв., "Окольного града" древнего города Чернигова, "Цитадели" (Верхнего Замка), в зоне застройки древнего г. Чернигова, которая предшествовала обустройству укреплений детинца", – отмечается в документе.

Указывается, что на этой территории расположены памятники истории местного значения и объекты монументального искусства. Кроме того, объект находится в границах охранной археологической зоны №1 древнего Чернигова на территории Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний".