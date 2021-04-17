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НАПК за 2020 год направило на финансирование парламентских партий 283 миллиона

НАПК за 2020 год направило на финансирование парламентских партий 283 миллиона

За 2020 год Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило и направило на финансирование деятельности политических партий 283,5 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные отчета НАПК за 2020 год.

"НАПК как распорядитель бюджетных средств в течение 2020 года обеспечивало распределение и ежеквартальное перечисление политическим партиям средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности, в общем размере 283,53 млн грн", – говорится в отчете.

Наибольшее количество средств получила партия "Слуга народа" - 70,28 млн грн, далее "Европейская солидарность" – 37,02 млн грн, "Голос" - 33,16 млн грн, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 31,89 млн грн, ВО "Батькивщина" - 20,01 млн грн.

Также отмечается, что на основании заявления партии "Слуга народа" приостанавливалось государственное финансирование партии в III и IV кварталах 2020 года.

Кроме того, при проверке установленных законом ограничений относительно финансирования политических партий были установлены факты указания недостоверных сведений в отчетах, предоставленных партиями "Батькивщина" и "Голос". Это привело к прекращению финансирования ВО "Батьківщина" за первый квартал и партии "Голос "за второй квартал.

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Джерело:  НАПК
партія (70) фінансування (2053) НАЗК (517)


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