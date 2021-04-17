НАПК за 2020 год направило на финансирование парламентских партий 283 миллиона

За 2020 год Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило и направило на финансирование деятельности политических партий 283,5 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные отчета НАПК за 2020 год.

"НАПК как распорядитель бюджетных средств в течение 2020 года обеспечивало распределение и ежеквартальное перечисление политическим партиям средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности, в общем размере 283,53 млн грн", – говорится в отчете.

Наибольшее количество средств получила партия "Слуга народа" - 70,28 млн грн, далее "Европейская солидарность" – 37,02 млн грн, "Голос" - 33,16 млн грн, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 31,89 млн грн, ВО "Батькивщина" - 20,01 млн грн.

Также отмечается, что на основании заявления партии "Слуга народа" приостанавливалось государственное финансирование партии в III и IV кварталах 2020 года.

Кроме того, при проверке установленных законом ограничений относительно финансирования политических партий были установлены факты указания недостоверных сведений в отчетах, предоставленных партиями "Батькивщина" и "Голос". Это привело к прекращению финансирования ВО "Батьківщина" за первый квартал и партии "Голос "за второй квартал.