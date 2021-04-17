В США одобрили дополнительные $150 миллионов военной помощи Украине

Конгресс США одобрил предоставление дополнительных $150 млн помощи для содействия безопасности Украины.

Об этом сообщила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин во время выступления в Центре боевой подготовки в Яворове.

Она напомнила, что в марте Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $125 млн, который включает в себя финансирование, военную подготовку, оборудование и консультативную помощь.

"В этом финансовом году Конгресс одобрил предоставление дополнительных $150 млн помощи для содействия безопасности Украины", – цитирует ее слова пресс-служба Посольства США в Украине.

По ее словам, всего с 2014 года США предоставили Украине $2 млрд помощи для повышения обороноспособности армии.

Напомним, пакет помощи Украине на сумму $125 млн для инициативы по содействию безопасности Украины также включает в себя два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark IV. На сегодняшний день США передали в общей сложности восемь таких катеров.

Однако, в Пентагоне тогда подчеркнули, что оставшиеся $150 млн в 2021 финансовом году будут предоставлены, когда Минобороны в сотрудничестве с Государственным департаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах, как того требует закон об ассигнованиях на национальную оборону.