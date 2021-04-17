Украина засеяла яровыми 20% прогнозных площадей

На 15 апреля сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 1,5 млн га, или 20% к прогнозу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, за прошедшую неделю посеяно 678 тыс. га ранних яровых культур.

В разрезе культур посеяно 124,2 тис. га пшеницы (70%), 1,06 млн га ячменя (76%), 134,6 тыс. га овса (69%), 177,2 тыс. га гороха (75%).

Также в министерстве добавили, что хозяйства подавляющего числа областей начали сев подсолнечника, которым засеяно 390 тыс. га (6%), 11 областей кукурузы - 36 тыс. га (1%). Хозяйства Запорожской области начали сев проса, Волынской и Ривненской - сои.

Кроме того, сельхозпроизводители 13 областей засеяли сахарной свеклой 74 тыс. га площадей, или 33% к прогнозу.