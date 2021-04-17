Франция выделила пострадавшим от морозов фермерам миллиард евро помощи

Премьер Франции Жан Кастекс объявил в субботу об исключительном фонде солидарности для фермеров, чьи угодья пострадали от весенних морозов, которые продолжались более двух недель.

Как сообщает Le Figaro, об этом он заявил во время круглого стола с представителями сельскохозяйственной отрасли и местными политиками, передает Европейская правда.

"Государство должно быть готово к урегулированию этой катастрофы. В исключительных обстоятельствах - исключительные меры. Я пришел объявить о значительных субсидиях государства на один миллиард евро, поскольку ситуация это оправдывает", - сказал Кастекс.

Жан Кастекс вспомнил об отсрочке и освобождении от уплаты социальных сборов, освобождении от земельных налогов на пострадавших териториях. Аварийный пакет также будет выделен префектам "в течение 10-15 дней" для оказания немедленной поддержки фермам, переживающих наибольшие трудности.

Представители отрасли сообщили, что владельцы виноградников и производители фруктов из-за морозов понесли не менее двух миллиардов евро потерь.

Ранее министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди отмечал, что морозы во Франции коснулись "нескольких сотен тысяч гектаров виноградников, деревьев и полевых культур". По его словам, это, "возможно, самая большая катастрофа в области сельского хозяйства с начала XXI века".