Число умерших от коронавируса в мире превысило 3 миллиона
Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, 17 апреля преодолело отметку в 3 млн.
Об этом сообщает портал Worldometer, передает Интерфакс-Украина.
Согласно подсчетам, от коронавируса умерли 3 014 240 человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали более 140 млн случаев заражения.
В настоящее время коронавирусом болеют около 18 млн человек, 106 тыс. из них переносят заболевание в тяжелой форме.
Больше всего случаев заражения за время пандемии зафиксировали в США (более 32 млн). Эта страна лидирует и по количеству смертей (почти 580 тыс.).
Джерело: Интерфакс-Украина
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль