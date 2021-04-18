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Число умерших от коронавируса в мире превысило 3 миллиона

Число умерших от коронавируса в мире превысило 3 миллиона

Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, 17 апреля преодолело отметку в 3 млн.

Об этом сообщает портал Worldometer, передает Интерфакс-Украина.

Согласно подсчетам, от коронавируса умерли 3 014 240 человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали более 140 млн случаев заражения.

В настоящее время коронавирусом болеют около 18 млн человек, 106 тыс. из них переносят заболевание в тяжелой форме.

Больше всего случаев заражения за время пандемии зафиксировали в США (более 32 млн). Эта страна лидирует и по количеству смертей (почти 580 тыс.).

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Джерело:  Интерфакс-Украина
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