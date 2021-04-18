SkyUp начал продажу коротких авиатуров на выходные в Белград

Лоукостер SkyUp начал продажу ситибрейков из Киева в Белград - коротких авиатуров на выходные, которые включают перелет и проживание в гостинице.

SkyUp выполняет рейсы Киев-Белград два раза в неделю - по вторникам и пятницам, передает avianews.com.

При вылете во вторник ситибрейк включает проживание 3 суток в отеле, при вылете в пятницу - 4 суток.

Цена авиатура на три дня в Белград начинается от 5 700 грн на одного взрослого. 4-дневная поездка на выходные стоит от 7 300 грн.

Забронировать авиабилеты с отелем в одном пакете или отдельно авиабилеты из Киева в Белград можно на сайте SkyUp.

Сейчас Сербия разрешает въезд туристам из Украины. Для этого необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус, который должен показать негативный результат, т.е. подтвердить, что человек не болен. Справка действительна 48 часов с момента сдачи анализа до момента пересечения границы Сербии. Исключение сделано для детей до 11 лет включительно. Им тест проходить не нужно.

Туристическая страховка, которая покрывает в том числе лечение от COVID-19, для поездки в Сербию стоит 150 грн на 4 дня.

Правительство Украины отказалось от разделения стран на зеленую и красную зону. С 24 марта 2021 года все граждане Украины и резиденты страны должны прости 14-дневную самоизоляцию. Ее можно избежать, если пройти ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до возвращения в Украину или непосредственно в Украине. Пункты тестирования расположены в аэропорту "Борисполь", откуда летает SkyUp.