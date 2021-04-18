Запорожская АЭС вывела в ремонт шестой энергоблок

18 апреля энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт.

Об этом говоритяс в сообщении ЗАЭС.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2930 МВт. На энергоблоке №1 идут 86 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №3 - 34 сутки планового среднего ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.