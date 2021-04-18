Запорожская АЭС вывела в ремонт шестой энергоблок
18 апреля энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт.
Об этом говоритяс в сообщении ЗАЭС.
В настоящее время в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2930 МВт. На энергоблоке №1 идут 86 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №3 - 34 сутки планового среднего ремонта.
Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.
Джерело: ЗАЭС
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль