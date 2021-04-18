Крупнейший в мире производитель микросхем прогнозирует нехватку чипов до 2023 года

Крупнейший производитель полупроводников в мире, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), ожидает, что нехватка микросхем сохранится до 2023 года.

Об этом сообщает Bloomberg, передает AIN.

Генеральный директор TSMC Си Си Вей заявил, что компания расширяет мощности производства и делает все возможное, чтобы повысить производительность уже имеющихся производственных линий.

"Мы приобрели землю и оборудование, начали строительство новых объектов. Мы нанимаем тысячи сотрудников и повышаем производительность на нескольких заводах", - отметил генеральный директор TSMC.

В 2021 году TSMC ожидает инвестиций в размере около $30 млрд в расширение и модернизацию производства полупроводников, заявил финансовый директор компании Венделл Хуанг.

Хотя точной информации о будущих заводах компании не очень много, портал HotHardware отмечает, что TSMC планирует построить в США сразу шесть фабрик по производству чипов. Однако первые производственные линии этих заводов заработают только в 2024 году и не смогут повлиять на дефицит в краткосрочной перспективе.

Несмотря на модернизацию и расширение производства в компании считают, что дефицит чипов продлится до 2023 года.

"Мы видим, что спрос продолжает оставаться высоким. Я надеюсь, что в 2023 году мы сможем предложить больше возможностей для поддержки наших клиентов. Только тогда мы сможем немного ослабить нехватку компонентов", - отметил генеральный директор TSMC.

При этом некоторые отрасли, такие как автомобилестроение, могут ожидать увеличение или возобновление поставок уже в следующем квартале 2021 года.

Чистая прибыль TSMC за период с января по март 2021 года выросла на 19% до $4,9 млрд, превысив среднюю оценку аналитиков, а выручка выросла на 25,4%, до рекордных $12,92 млрд.

В компании заявили, что ожидают увеличения своего целевого показателя совокупного годового роста от 10% до 15% в течение пяти лет до 2025 года.

"Заявление TSMC о том, что кризис чипов может продолжиться в 2022 году развеет опасения, что спрос на чипы может упасть из-за избыточного бронирования в конце этого года и еще больше повысит уверенность инвесторов в общем спросе на полупроводники в долгосрочной перспективе", - сказала Эльза Ченг, аналитик GF Securities в комментарии Bloomberg.