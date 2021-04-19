Окружение Дубинских разыграло 76 миллионов на теплосети

КП "Теплоэнерго" Днепровского городского совета 16 марта по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Группа "Капитал Строй" о капитальном ремонте трубопроводов отопления на своих объектах в Днепре на 75,6 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

К маю 2022 года должны капитально отремонтировать трубопроводы отопления котельных теплового района №2. По итоговым сведениям без доставки и НДС значительные средства приходятся на стальные бесшовные горячедеформированные трубы в защитной битумно-резиновой изоляции различного диаметра и толщины. Например, труба 159х6 мм стоит 3452 грн/м.

В феврале 2021 года "Теплоэнерго" заказывало ее этой самой "Группе "Капитал Строй" за столько же - по 3452 грн/м, а в декабре 2020 года - на четверть дешевле - по 2756 грн/м.

Материал Izolon Alu стоит 109 грн/кв. м, однако его подробные характеристики неизвестны.

В феврале 2021 года "Теплоэнерго" заказывало его этой самой компании за столько же - по 109 грн/кКв. м, а в декабре 2020 года - в полтора раза дешевле - по 74 грн/кв. м. На сайте производителя изоляция Izolon Alu стоит 29 грн/кв. м, а ткань Izolon Alu - 42 грн/кв. м.

Договор предусматривает оплату в течение трех месяцев после выполнения ремонтных работ.

Стоимость договора на 7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 81 млн грн.

Тендерная документация требовала доход 2020 года не менее 95% ожидаемой стоимости закупки. Также участник должен был иметь в собственности или пользовании два нежилых помещения для хранения строительных материалов. Кроме того, требовался аналогичный договор о капремонте трубопроводов отопления, выполненный по крайней мере на 80% суммы.

С 2018 года все подряды "Теплоэнерго" на капремонт трубопроводов отопления получили "Группа "Капитал Строй" - 292,15 млн грн и ООО "Будмакс Компани" - 57,92 млн грн.

Единственным конкурентом было Каменское ООО "Адония Компани", которой владеет и управляет днепровец Юрий Сытник. Он был директором и ликвидатором ООО "Оптбудторг Групп" (в состоянии прекращения), конечным бенефициаром которого является Аркадий Леонидович Масарский. Как пишет издание "Лица", последний был брокером по недвижимости в Калифорнии, где в середине двухтысячных годов строили и продавали недвижимость братья Леонид и Владимир Дубинский.

Дубинские находятся в розыске на сайте ФБР по подозрению в почтовом мошенничестве.

Учредителями днепровского победителя "Группа "Капитал Строй" являются Александр Калинчук и эстонская компания "Транспорт энд Хаагис", конечным бенефициаром через последнюю - Андрей Эйдель из Эстонии, а директором - Ирина Румянцева. Последняя в 2015 году выдвигалась в Днепровский горсовет от партии "Наш край". Ранее она владела и управляла ООО "Мистокомбуд", которое также относят к сфере влияния вышеупомянутых братьев Дубинских.

С 2017 года победитель натендерил преимущественно у Днепровского горсовета 2,09 млрд грн.

"Группа "Капитал Строй" вместе с другими фирмами из той же группы в феврале 2018 года фигурировала в уголовном производстве №120180400000000232 о присвоении средств должностными лицами бюджетных организаций. По данным следствия, те незаконно отвергали дешевых участников тендеров, чтобы акцептовать перечисленные в постановлении фирмы, с которыми были в заговоре, что приводило к внесению фиктивных данных об израсходованных суммах в акты выполненных работ. Однако с тех пор новых постановлений по этому делу в судебном реестре больше не появлялось.