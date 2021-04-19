В Украине за сутки зафиксировали 6,5 тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на 19 апреля в Украине за сутки зафиксировали 6 506 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 253 ребенка и 98 медработников, сообщил министр здравоохранения Маским Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 2 387 человек, умерло 214 пациентов, выздоровело – 5 598, при этом совершили 27 488 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и в Киеве (447).

За все время пандемии в Украине заболело 1 953 016 человек, выздоровело – 1 487 677, летальных случаев зафиксировали 40 000, также провели 8 958 482 теста.

В то же время министр сообщил, что с начала кампании вакцинации привилось 450 645 человек, за прошедшие сутки – 1 453.