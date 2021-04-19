В Италии с 26 апреля смягчат карантинные ограничения

Правительство Италии приняло решение об ослаблении с 26 апреля ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной болезни.

По словам премьер-министра Марио Драги, в стране разрешат работу террас баров и ресторанов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы будем отдавать предпочтение досугу на открытом воздухе", - заявил глава итальянского правительства.

Драги отметил, что правительство страны берет на себя "обдуманный риск", начиная ослаблять введенные ограничения.

"Эти меры стали реакцией на сложности, с которыми столкнулись многие... Они создадут в стране больше спокойствия и станут основой для восстановления экономики", - добавил он.

Премьер заявил об открытии школ для всех учащихся в регионах, относящихся к "желтой" и "оранжевой" зонам, в то время как в так называемых "красных" зонах некоторые занятия останутся в онлайн-формате.

Со своей стороны министр здравоохранения Роберто Сперанца объявил, что на 15 мая запланировано возобновление работы бассейнов, а на 1 июня - спортивных залов.

Ослабить ограничение позволит улучшение статистики по заболеваемости COVID-19, а также распространение кампании по вакцинации населения.

С начала пандемии COVID-19 в Италии было зарегистрировано более 3,8 млн случаев заражения. Свыше 116 тыс. человек умерли от последствий заражения COVID-19, 3,2 млн человек выздоровели.