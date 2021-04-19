Великобритания и Украина обсудили планы по развитию "зеленой" экономики

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский во время встречи обсудили планы правительства Украины по развитию "зеленой" экономики и ценность британского опыта в этой области.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили: "преданность Украины делу борьбы с изменением климата, в частности посредством второй редакции национально определенных взносов в соответствии с Парижским соглашением, важность межгосударственного подхода в вопросах сохранения климата, планы правительства Украины по развитию "зеленой" экономики и ценность британского опыта в этой области".

В ноябре Великобритания, в партнерстве с Италией, будет принимать конференцию ООН по изменению климата (COP26).

Отмечается, что согласно Парижскому соглашению, каждая страна-участник должна делать последовательные национально определенные взносы, то есть внедрять внутренние меры для смягчения изменений климата для достижения целей соглашения.

"Украина как одна из первых стран, поставивших подпись под этим соглашением, играет важную роль в этом процессе", – добавили в Посольстве Великобритании.