Нацбанк доработает законопроект о корпоративном управлении в банках

Национальный банк Украины (НБУ) доработает законопроект об усовершенствовании корпоративного управления в банках.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

"Во время работы миссии мы договорились несколько доработать этот законопроект, над чем сейчас и работаем", – сказал он в интервью агентству.

Шевченко напомнил, что указанный законопроект является структурным маяком для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Его внес в парламент в ноябре 2020 года глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Помимо этого в ходе миссии с Фондом мы начали разрабатывать изменения в закон об НБУ, которые больше касаются взаимодействия между Советом и правлением Нацбанка", – отметил Шевченко.

Он добавил, что этих изменений нет в перечне стурктурных маяков, но они разрабатываются с учетом рекомендаций Фонда.