Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо за выходные

Розничные операторы в период 17-19 апреля повысили стоимость бензина и дизельного топлива на 0,1-1,4 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

Сеть станций "Олас" повысила цены на бензин на 1 грн, дизтопливо – на 1,41 грн: бензин марки А-95 подорожал до 28,90 грн/л, А-92 – до 27,90 грн/л, ДТ – до 26,90 грн/л. На станциях KLO на 20 копеек подорожало только дизельное топливо – до 29,19 грн/л.

В сетях BVS и "Катрал" на 10 копеек подорожали все виды бензинов. На "Авантаж 7" бензины подорожали на 50 копеек.

Сеть "БРСМ-Нафта" повысила цены на бензины на 28 копеек, на ДТ – на 20 копеек. Так, цена на А-95 увеличилась до 27,34 грн/л, А-92 – до 26,34 грн/л, ДТ – до 25,75 грн/л. Motto откорректировала цены в среднем на 3-8 копеек.